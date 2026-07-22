Буданов обсудил с партнерами из США производство ракет для системы Patriot

Мэтью Витакер и Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с представителями США и НАТО. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, производство ракет для системы Patriot и ситуацию на фронте.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

На встрече затронули вопросы о системе Patriot, войне и сотрудничестве с США

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о встрече с послом США при НАТО Мэтью Витакером, командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом и временным поверенным в делах США в Украине Сандрой Аудкирк.

По словам Буданова, Украина благодарна Соединенным Штатам за неизменную поддержку и готова к дальнейшему развитию системного сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно развития украинско-американских отношений и реализации договоренностей, достигнутых между Киевом и Вашингтоном.

Особое внимание участники переговоров уделили результатам двусторонних переговоров президентов Украины и США в Анкаре. В частности, речь шла о лицензировании производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Также участники встречи проанализировали текущую ситуацию на фронте и обсудили влияние ударов дальнего и среднего радиуса действия по территории России на ход боевых действий. Кроме того, стороны оценили, как такие удары могут повлиять на готовность российского руководства и общества к возобновлению переговорного процесса по прекращению войны.

"Благодарим партнеров и продолжаем работу", — подытожил Буданов.

Кертис Баззард и Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Сандра Аудкирк и Мэтью Витакер. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил Украины. Он выразил благодарность Александру Сырскому за службу, положительно оценил назначение Михаила Драпатого на должность Главнокомандующего ВСУ и заверил, что новое военное руководство получит его полную поддержку.

Новини.LIVE писали, что вечером 20 июля на временно оккупированной территории Запорожской области агенты подразделения "Отряды Буданова" заявили о ликвидации российского военного Романа Внукова, известного под позывным "Бэтмен". По данным подразделения, он был участником пророссийских незаконных формирований и занимал должность заместителя командира батальона в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса группировки "ДНР".