Буданов обсудил с еврокомиссаром вопросы партнерства в сфере безопасности

Встреча Буданова с Андрюсом Кубилюсом. Фото: Кирилл Буданов / Facebook

Иванна Чайка редактор политических новостей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов провел встречу с европейским комиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом. Ключевой темой переговоров стало обсуждение глобальной системы защиты европейского пространства и стратегического партнерства в сфере безопасности.

О подробностях встречи глава ОП рассказал на своей официальной странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

Буданов встретился с европейским комиссаром по вопросам космоса Андрюсом Кубилюсом

В частности, Буданов и Андрюс Кубилюс подробно рассмотрели перспективы создания единой европейской противоракетной системы.

"Отдельно обсудили стратегическую важность создания единой европейской противоракетной системы. Именно сегодня в Париже на заседании Противоракетной коалиции президент Владимир Зеленский представил партнерам инициативу и предложения Украины", — отметил Буданов.

По его словам, Украина, которая ежедневно противостоит баллистическим угрозам, готова стать неотъемлемой частью этого щита.

"Членство Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности, поэтому мы рассчитываем на поддержку господина Кубилюса в скорейшем открытии всех переговорных кластеров. Украина готова и в дальнейшем делиться уникальным опытом и технологическим ноу-хау ради безопасности общего европейского дома", — констатировал глава Офиса президента.

Отдельным практическим шагом для укрепления обороны всего Евросоюза глава ОП назвал финансирование украинских производителей оружия, чья продукция уже доказала свою эффективность в реальных боевых условиях.

"Неиспользованный потенциал украинской оборонной промышленности сегодня оценивается в 30 млрд долларов США. Мы рассчитываем на европейские инвестиции. Украинское оружие уже доказало свою эффективность на поле боя, оно дешевле мировых аналогов. Поэтому объединение европейских ресурсов, технологий и украинского боевого опыта напрямую повлияет на развитие оборонного потенциала всего ЕС", —резюмировал Буданов.

Ранее Новини.LIVE писали, что военный обозреватель Александр Коваленко отнес Буданова к числу людей, участвующих в разработке украинской стратегии ударов по территории РФ. Он подчеркнул, что эти решения принимаются коллективно с участием военного руководства, разведывательных органов и других представителей сектора безопасности и обороны.

Также Новини.LIVE сообщали, что израильский военный обозреватель Игаль Левин сравнил подход Буданова к принятию решений с принципами, которыми руководствовался 16-й президент США Авраам Линкольн. По его словам, глава Офиса президента во время войны руководствуется прежде всего государственными интересами, даже если отдельные решения вызывают споры. Эксперт также отметил, что именно способность ставить интересы страны выше личных или политических соображений является определяющей чертой такого стиля управления.