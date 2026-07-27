Буданов обратился к медикам в День медицинского работника

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил украинских медиков с профессиональным праздником. Он поблагодарил гражданских и военных медиков за ежедневный труд и подчеркнул, что именно они являются одной из ключевых опор украинского сопротивления.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём обращении по случаю Дня медицинского работника, передаёт Новини.LIVE.

Буданов поблагодарил медиков за стойкость и преданность

Руководитель ГУР отметил, что сегодня украинские медики являются неотъемлемой частью борьбы за существование государства. По его словам, гражданские медицинские работники ежедневно спасают жизни в тылу, несмотря на постоянные вызовы войны, в то время как боевые медики выполняют чрезвычайно сложную работу непосредственно на фронте.

Буданов подчеркнул, что украинская медицина стала одним из фундаментальных столпов сопротивления страны, а её специалисты благодаря опыту, приобретённому во время войны, заслуженно считаются одними из лучших в мире.

«Наша медицина — одна из фундаментальных опор сопротивления. А вы ежедневно приобретаете уникальный опыт и по праву считаетесь одними из лучших специалистов в мире. Врагу нас не сломить», — отметил Буданов.

Также глава военной разведки почтил память медиков, погибших, спасая других, и поблагодарил всех работников медицинской сферы за стойкость, несокрушимость и самоотверженный труд. Новость дополняется...