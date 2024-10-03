Поставки западных компонентов в Россию — как это остановить

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Поставки западных компонентов в Россию для ее ракет не прекращаются, и все "отводят от этого глаза". Для того чтобы остановить это, нужно остановить поток полупроводников в Россию.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

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Поставки западных компонентов в Россию

Буданов заявил, что "все отводят глаза" от того, что в Россию и дальше поступают западные компоненты для ее ракет. И за время войны никаких изменений не произошло.

"Если вы откроете какую-либо из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они наполнены западными компонентами. Компании могут говорить, что они ничего не продают России, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти части попадают в Россию в огромных объемах", — сказал глава ГУР.

Кроме того, он отметил, что ракеты с этими компонентами не уходят с заводов на хранение — их направляют непосредственно в передовые подразделения, обстреливающие Украину. Единственный способ заблокировать возможности Кремля — остановить поток полупроводников в Россию, однако этого не происходит.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что Россия усиливает сотрудничество с Ираном. Особое внимание уделяется развитию торгово-экономических отношений между странами.

Кроме того, недавно первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что оккупанты теряют свое преимущество на фронте по количеству снарядов. Падение началось с зимы 2024 года.