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Буданов назвав спосіб, як зупинити поставки західних компонентів до Росії

3 жовтня 2024 09:49
Карина Приходько - Редактор
Поставки західних компонентів до Росії — як це зупинити
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Наразі поставки західних компонентів до Росії для її ракет не припиняються, й усі "відвертають від цього очі". Для того, аби зупинити це, потрібно зупинити потік напівпровідників до Росії.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg

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Поставки західних компонентів до Росії

Буданов заявив, що "всі відводять очі" від того, що до Росії й надалі надходять західні компоненти для її ракет. І за час війни жодних змін не відбулося.

"Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет або безпілотників, ви самі побачите, що вони наповнені західними компонентами. Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимось посередникам. Але це не змінює того факту, що ці частини потрапляють до Росії у величезних обсягах", — сказав очільник ГУР. 

Крім того, він наголосив, що ракети із цими компонентами не йдуть із заводів на зберігання — їх надсилають безпосередньо в передові підрозділи, які обстрілюють Україну. Єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля — це зупинити потік напівпровідників до Росії, однак цього не відбувається.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що Росія посилює співпрацю з Іраном. Особлива увага приділяється розвитку торговельно-економічних відносин між країнами.

Крім того, нещодавно перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що окупанти втрачають свою перевагу на фронті за кількістю снарядів. Падіння почалося з зими 2024 року. 

зброя Кирило Буданов постачання війна в Україні Росія

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