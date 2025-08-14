Буданов назвал страны с опытом ведения современной войны

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов назвал страны, имеющие опыт ведения большой современной войны. По его словам, таких государств всего три.

Об этом начальник украинской разведки заявил в интервью The Japan Times.

Реклама

Читайте также:

Буданов о странах с опытом ведения современной войны

Буданов отметил, что в мире есть только три страны, которые могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них — Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.

"Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств — это Украина, Россия и Северная Корея", — сказал Буданов.

В частности, он отметил, что Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", — отметил руководитель ГУР МОУ.

Также Буданов добавил, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

"Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины", — подчеркнул глава украинской разведки.

Недавно Буданов заявил, что КНДР планирует передать России около шести тысяч военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Также Буданов проинспектировал позиции украинских военных на Змеином и газодобывающих платформах в Черном море.