Головна Новини дня Буданов назвав держави, що мають досвід ведення сучасної війни

Буданов назвав держави, що мають досвід ведення сучасної війни

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 14:07
Буданов назвав країни з досвідом ведення сучасної війни
Начальник української розвідки Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов назвав країни, що мають досвід ведення великої сучасної війни. За його словами, таких держав лише три.

Про це начальник української розвідки заявив в інтерв'ю The Japan Times.

Читайте також:

Буданов про країни з досвідом ведення сучасної війни

Буданов зазначив, що у світі є лише три країни, які можуть похизуватися досвідом ведення сучасної війни на широкому фронті із застосуванням практично всіх засобів. Серед них Україна, Росія і Північна Корея, яка зараз активно відпрацьовує свої бойові навички.

"Наразі у світі є тільки три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкому фронті з використанням практично всіх наявних засобів, — це Україна, Росія і Північна Корея", — сказав Буданов.

Зокрема, він зазначив, що Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

"Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші", — зауважив керівник ГУР МОУ.

Також Буданов додав, що це партнерство не обмежується війною в Україні та має значно ширший геополітичний вимір.

"Ми постійно наголошуємо, що співробітництво між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не тільки для України", — наголосив очільник української розвідки.

Нещодавно Буданов заявив, що КНДР планує передати Росії близько шести тисяч військовослужбовців та десятки одиниць бойової техніки.

Також Буданов проінспектував позиції українських військових на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
