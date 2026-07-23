Буданов назвал две вещи, которые приближают долгожданный мир

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба Офиса президента

Иванна Чайка редактор политических новостей

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал два процесса, которые, по его словам, способствуют скорейшему достижению мира. Речь идет об активном дипломатическом взаимодействии с партнерами и постоянном укреплении украинских сил безопасности и обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Буданова по итогам телефонного разговора украинской переговорной команды, в состав которой он входит, со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Украина одновременно работает над установлением мира и укреплением обороны

В центре обсуждения стоял вопрос об активизации дипломатических усилий для достижения мира.

"Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны. Системная дипломатическая работа на самом высоком уровне и ежедневное укрепление Сил безопасности и обороны — это параллельные процессы, которые приближают долгожданный мир", — подчеркнул глава ОП.

Он также отметил, что Украина продолжает совместную работу с американскими партнерами.

Как писали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов подчеркивал, что право граждан задавать неудобные вопросы властям является неотъемлемой составляющей демократического общества, а публичные дискуссии свидетельствуют о его зрелости. В то же время он предостерегал, что политические разногласия и чрезмерная эмоциональность не должны подрывать единство украинцев в противостоянии российской агрессии.

Также Буданов заявил, что Украина продолжает работать над реальным переговорным процессом для завершения войны. По его словам, достижению мира способствуют как активная дипломатия, так и постоянное укрепление сил безопасности и обороны. Кроме того, он сообщил, что украинская сторона продолжает сотрудничество с американскими партнерами после очередных переговоров.