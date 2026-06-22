Буданов упомянул вклад украинцев во Второй мировой войне

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Украине 22 июня отмечают День скорби и памяти жертв войны. Об этом напомнил руководитель Главного управления разведки Минобороны, подчеркнув масштаб потерь украинского народа во время Второй мировой войны.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост Кирилла Буданова

Украина чтит память жертв войны

По словам Буданова, для украинцев Вторая мировая война фактически началась еще в марте 1939 года с оккупации Закарпатья. С лета 1941 года территория Украины стала одним из главных театров боевых действий между тоталитарными режимами.

Украинцы, не имея собственной государственности, оказались между несколькими сторонами конфликта, однако активно участвовали в борьбе против нацизма — как в составе армий союзников, так и в национально-освободительном движении.

По разным оценкам, война унесла жизни от 8 до 10 миллионов украинцев.

Руководитель ГУР отметил, что сегодня Украина вновь вынуждена противостоять вооруженной агрессии. В то же время государство имеет собственные Вооруженные силы и возможность защищать свой суверенитет.

Буданов подчеркнул, что украинцы чтят память всех погибших во Второй мировой войне, а также тех, кто отдал жизнь за независимость Украины в современной борьбе.

Украина помнит каждого, чью жизнь унесла война, а уроки истории остаются важной частью национальной памяти.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днём отца. В обращении он подчеркнул важную роль отцов во время войны и значение семейных связей в сложный для страны период.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине началось строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни. В ходе общественных слушаний эксперты, архитекторы и семьи погибших Героев Небесной Сотни согласовали проект Национального мемориального комплекса.