Буданов ко Дню Конституции: Защита страны — это дело каждого

Кирилл Буданов. Фото: Минобороны

Литвин Виктория редактор ленты новостей

По случаю 30-летия Конституции Украины глава Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил всех украинцев, которые ежедневно работают ради защиты государства. По его словам, Основной Закон сегодня является не только юридическим документом, но и реальным фундаментом украинской безопасности.

Об этом он написал в своём сообщении в Telegram, передает Новини.LIVE.

Буданов о независимости Украины

Глава ОП подчеркнул, что сила Украины — в людях, для которых свобода, демократия и человечность стали основой борьбы за будущее страны.

"Наша сила — в единстве и в людях, для которых демократия — не просто слово, а способ выживания. Мы доказали: когда под угрозой находится само существование нации, именно человечность становится нашим главным оружием. Мы воюем за право быть собой", — отметил он.

Поздравление с Днем Конституции. Фото: скриншот

Буданов подчеркнул, что за три десятилетия Конституция стала прочной основой защиты украинского суверенитета и государственности. Отдельно он поблагодарил каждого украинца, который своим трудом, службой или волонтерством ежедневно укрепляет страну.

"Спасибо каждому, кто не ждет указаний, а просто делает свою работу: защищает, держит строй и работает на защиту государства", — подчеркнул он.

Ранее Кирилл Буданов поблагодарил всех, кто говорит на украинском языке, назвав его "оружием, которое невозможно победить".

Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Кирилл Буданов встретился с представителями Федерации стронгменов Украины, которые занимаются развитием ветеранского движения. Во время встречи он выразил поддержку их деятельности и подчеркнул важность развития ветеранского спорта как составляющей реабилитации украинских защитников.

Как сообщали Новини.LIVE, в воскресенье, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции — Основного закона, действующего уже три десятилетия. По этому случаю Буданов выступил с обращением, в котором подчеркнул роль Конституции как фундамента безопасности и государственности Украины.