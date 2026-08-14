Бровди заявил о поражении 240 энергообъектов на ВОТ

Роберт "Мадяр" Бровди. Фото: МАДЯР/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о результатах операции "Крымский рубильник off", направленной на поражение энергетической инфраструктуры российских войск на оккупированных территориях. По его словам, с 1 июля по 13 августа украинские подразделения нанесли точечные удары по 240 энергетическим объектам, среди которых электроподстанции и другие энергоузлы.

Об этом Роберт Бровди сообщил в своем Telegram, передает Новини.LIVE.

"Мадяр" рассказал о результатах операции

По словам командующего Силами беспилотных систем, в рамках операции украинские военные поразили десятки энергетических узлов на оккупированных территориях юга и востока Украины.

Бровди отметил, что среди объектов, подвергшихся атаке, — электроподстанции и другие элементы энергетической инфраструктуры. По его словам, в целом за период операции было нанесено результативное поражение 240 энергоузлам, а 29 из них были дополнительно поражены в последний период.

Отдельно командующий СБС сообщил о нанесении ударов по энергетическим объектам во временно оккупированных районах Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Среди упомянутых им объектов — энергетическая инфраструктура в районах Севастополя, Бердянска, Мариуполя, Приморска, Андреевки, Сватово, Михайловки и других населенных пунктов.

К операции, по словам Бровди, привлекались различные подразделения Сил беспилотных систем, в частности "Птицы Мадяра", "Рарог", "Ястребы", "К-2", "Nemesis" и другие формирования.

Бровди пояснил, что удары по энергетической инфраструктуре должны влиять не только на энергоснабжение оккупированных территорий, но и на функционирование российской военной инфраструктуры.

В частности, он заявил, что отключение электроэнергии на отдельных объектах может нарушить работу стационарных радаров и других элементов противовоздушной обороны российских войск.

Сообщение Роберта Бровди. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 13 августа Силы обороны Украины атаковали ряд военных объектов российских войск в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Под удар попали, в частности, радиолокационная станция "Небо-У" в Севастополе, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт управления беспилотниками и место скопления российских военных.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результативной операции украинских сил в Новороссийске. По его словам, в результате комбинированного удара украинскими средствами были поражены российские военные корабли, находившиеся в бухте. Глава государства добавил, что Украина и в дальнейшем будет применять дальнобойное вооружение, чтобы усиливать давление на Россию и приближать ее к миру.