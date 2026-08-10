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Главная Новости дня Бровди: РФ планирует запускать до 200 баллистических ракет

Бровди: РФ планирует запускать до 200 баллистических ракет

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 13:53
Россия планирует увеличить залп баллистических ракет до 200 — Бровди
Роберт Бровди. Фото: Telegram/Роберт Бровди

Командующий Силами беспилотных систем Украины майор Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Россия планирует существенно увеличить возможности одновременного запуска баллистических ракет — с нынешних 77 до 200. По его словам, такая перспектива представляет серьезную угрозу для Украины, поскольку страна располагает ограниченным количеством средств для перехвата баллистических целей.

Об этом пишет АР, передает Новини.LIVE.

РФ планирует увеличить залп до 200 ракет

"Даже если им удастся нанести лишь половину этого удара, все это полетит на нас", — подчеркнул Бровди.

Он отметил, что одним из ключевых способов уменьшить ракетный потенциал РФ является поражение объектов, участвующих в производстве такого вооружения. Также Россия пытается противодействовать превосходству Украины, в частности устанавливает масштабные системы подавления, которые могут ухудшить работу Starlink.

В то же время командующий рассказал об украинской кампании в Крыму. По его словам, ее цель — лишить Россию возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма. Бровди добавил, что для проведения кампании на полную мощность его силы в настоящее время обеспечены лишь на 14%.

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Отдельно Бровди заявил, что украинские силы за последние месяцы уничтожили более 300 российских средств ПВО, радаров и средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, это уже существенно ослабило российскую оборону в Крыму и затруднило использование полуострова для военных нужд РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что осенью Россия сможет наносить массированные удары баллистическими ракетами. Президент пояснил, что для масштабного производства такого вооружения РФ необходимо значительное количество иностранных комплектующих.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 9 августа Силы обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам на юге РФ и в оккупированном Крыму. Среди пораженных целей — комплексы ПВО С-400, "Панцирь" и "Тор", а также радиолокационные станции.

ракеты война в Украине баллистические ракеты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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