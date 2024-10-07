Военная помощь — Британия выделит Украине средства на закупку вооружения

Заседание нового правительства Великобритании. Фото: Reuters

Великобритания выделяет Украине около 4,5 млрд долларов для закупки военного вооружения у британских производителей. Также в ближайшие недели ожидается поставка шести самоходных артиллерийских орудий AS90.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии в воскресенье, 6 октября.

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Великобритания выделяет Украине 3,5 млрд фунтов стерлингов, около 4,5 млрд долларов, для приобретения военного вооружения у британских производителей.

На сайте правительства отмечается, что недавно Украину посетила Британская торговая миссия для проведения встреч с украинским правительством и промышленностью.

"Это последний шаг в развитии отношений между оборонно-промышленным сектором Великобритании и Украины для привлечения 4,5 млрд долларов для закупки вооружения у британских производителей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время встреч были обсуждены потребности Украины в сложных вооружениях и наземных системах поддержки, что является сигналом для британской промышленности относительно типов оборудования, в которых они больше всего нуждаются.

Отныне Минобороны Великобритании будет заключать контракты на производство необходимого вооружения с британской промышленностью от имени Украины.

Сейчас будущие заказы находятся на стадии подготовки. В правительстве Великобритании уточнили, что они будут финансироваться Украиной за собственные средства и за счет выделенной помощи в размере 4,5 млрд долларов.

Также в ближайшее время ожидается поставка шести самоходных артиллерийских орудий AS90.

Напомним, Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку беспилотников совместно с Украиной. Половина БпЛА будет изготовлена в Нидерландах, другие — в Украине и других странах.

Также мы писали о том, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о первой доставке истребителей F-16 в Украину. Он отметил их необходимость после визита в Харьков.