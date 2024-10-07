Військова допомога — Британія виділить Україні кошти на закупівлю озброєння

Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України
Велика Британія виділяє Україні близько 4,5 млрд доларів для закупівлі військового озброєння у британських виробників. Також найближчими тижнями очікується постачання шести самохідних артилерійських гармат AS90.
Про це повідомляє пресслужба уряду Британії у неділю, 6 жовтня.
Військова допомога Україні від Великої Британії
Велика Британія виділяє Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів, близько 4,5 млрд доларів, для придбання військового озброєння у британських виробників.
На сайті уряду зазначається, що нещодавно Україну відвідала Британська торгівельна місія для проведення зустрічей з українським урядом та промисловістю.
"Це останній крок у розвитку відносин між оборонно-промисловим сектором Великої Британії і України для залучення 4,5 млрд доларів для закупівлі озброєння у британських виробників", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час зустрічей були обговорені потреби України у складних озброєннях та наземних системах підтримки, що є сигналом для британської промисловості щодо типів обладнання, яких вони найбільше потребують.
Відтепер Міноборони Британії укладатиме контракти на виробництво необхідного озброєння з британською промисловістю від імені України.
Наразі майбутні замовлення перебувають на стадії підготовки. В уряді Британії уточнили, що вони будуть фінансуватися Україною за власні кошти та за рахунок виділеної допомоги у розмірі 4,5 млрд доларів.
Також найближчим часом очікується постачання шести самохідних артилерійських гармат AS90.
Нагадаємо, Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Половина БпЛА буде виготовлена в Нідерландах, інші — в Україні та інших країнах.
Також ми писали про те, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про першу доставку винищувачів F-16 в Україну. Він наголосив на їхній необхідності після візиту до Харкова.
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