Британия изменила требования для получения виз украинскими детьми

Украинские беженцы с детьми. Иллюстративное фото: Reuters

Правительство Великобритании возобновило программу упрощения визовых правил для въезда в страну украинских детей. Родители могут подать заявку на спонсорство ребенка в рамках программы "Дома для Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Британии в пятницу, 31 января.

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Родители или опекуны, которые уже имеют разрешение на пребывание в Британии по любой из украинских программ, могут подать заявку на спонсорство своего ребенка в рамках программы "Дома для Украины". Дети, спонсорами которых являются родители, будут иметь разрешение на проживание в стране в течение 18 месяцев.

Также такие дети будут иметь в Британии доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством страны. В то же время для получения такой визы ребенок и родители должны соответствовать всем требованиям программы.

Отметим, что по программе "Дома для Украины" с начала полномасштабного вторжения России в Британию выехало более 190 тысяч украинцев. В феврале 2024 года правительство решило, что выступать спонсорами могли только британские или ирландские граждане.

Напомним, в Вене украинских беженцев лишили денежной помощи из-за тщательных проверок австрийских властей. Также они должны стать на учет в службу занятости.

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