Британія змінила вимоги для отримання віз українськими дітьми

Українські біженці з дітьми. Ілюстративне фото: Reuters

Уряд Великої Британії поновив програму спрощення візових правил для в'їзду в країну українських дітей. Батьки можуть подати заявку на спонсорство дитини в межах програми "Будинки для України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Британії у п'ятницю, 31 січня.

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Батьки або опікуни, які вже мають дозвіл на перебування у Британії за будь-якою з українських програм, можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини в межах програми "Будинки для України". Діти, спонсорами яких є батьки, будуть мати дозвіл на проживання в країні протягом 18 місяців.

Також такі діти матимуть в Британії доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг і працевлаштування відповідно до законодавства країни. Водночас для отримання такої візи дитина та батьки мають відповідати всім вимогам програми.

Зазначимо, що за програмою "Будинки для України" з початку повномасштабного вторгнення Росії до Британії виїхало понад 190 тисяч українців. У лютому 2024 року уряд вирішив, що виступати спонсорами могли лише британські або ірландські громадяни.

Нагадаємо, у Відні українських біженців позбавили грошової допомоги через ретельні перевірки австрійської влади. Також вони мають стати на облік до служби зайнятості.

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