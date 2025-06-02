Россия больше не способна защитить себя - Братчук о последствиях обстрелов аэродромов

Сергей Братчук. Фото: Укринформ

Российская Федерация больше не способна эффективно противостоять современным вызовам и угрозам. Это стало понятно после недавней атаки на аэродромы РФ.

Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала "Ранок.LIVE" в понедельник, 2 июня.

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Россия больше не способна защитить себя

По его словам, нынешнее состояние российской системы безопасности находится на критически низком уровне, что признается как международным сообществом, так и внутри самой РФ.

"Россия фактически показала, что она больше не является центром мирового порядка безопасности", — отметил Братчук.

Он также отметил, что дальнейшие выводы из этой ситуации еще должны сделать другие государства, и их действия могут существенно повлиять на глобальный порядок.

По мнению представителя УДА, потеря Россией способности обеспечивать собственную безопасность ставит под сомнение ее роль как одного из ключевых игроков на международной арене.

Напомним, что 1 июня СБУ провела масштабную операцию по уничтожению самолетов на территории России. Было поражено более 40 бортов, которые РФ использовала для атак на украинские города.

Кроме того, OSINT-сообщества показали спутниковые снимки последствий атаки.