Росія більше не здатна захистити себе - Братчук про наслідки обстрілів аеродромів

Братчук повідомив про послаблення Росії через атаку на аеродроми
Російська Федерація більше не здатна ефективно протистояти сучасним викликам та загрозам. Це стало зрозуміло після нещодавньої атаки на аеродроми РФ.
Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ранок.LIVE" у понеділок, 2 червня.
Росія більше не здатна захистити себе
За його словами, нинішній стан російської системи безпеки перебуває на критично низькому рівні, що визнається як міжнародною спільнотою, так і всередині самої РФ.
"Росія фактично показала, що вона більше не є центром світового безпекового порядку", — зазначив Братчук.
Він також наголосив, що подальші висновки з цієї ситуації ще мають зробити інші держави, і їхні дії можуть суттєво вплинути на глобальний порядок.
На думку речника УДА, втрата Росією здатності забезпечувати власну безпеку ставить під сумнів її роль як одного з ключових гравців на міжнародній арені.
Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела масштабну операцію зі знищення літаків на території Росії. Було уражено понад 40 бортів, які РФ використовувала для атак на українські міста.
Крім того, OSINT-спільноти показали супутникові знімки наслідків атаки.
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