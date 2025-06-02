Росія більше не здатна захистити себе - Братчук про наслідки обстрілів аеродромів

Сергій Братчук. Фото: Укрінформ

Російська Федерація більше не здатна ефективно протистояти сучасним викликам та загрозам. Це стало зрозуміло після нещодавньої атаки на аеродроми РФ.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ранок.LIVE" у понеділок, 2 червня.

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За його словами, нинішній стан російської системи безпеки перебуває на критично низькому рівні, що визнається як міжнародною спільнотою, так і всередині самої РФ.

"Росія фактично показала, що вона більше не є центром світового безпекового порядку", — зазначив Братчук.

Він також наголосив, що подальші висновки з цієї ситуації ще мають зробити інші держави, і їхні дії можуть суттєво вплинути на глобальний порядок.

На думку речника УДА, втрата Росією здатності забезпечувати власну безпеку ставить під сумнів її роль як одного з ключових гравців на міжнародній арені.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела масштабну операцію зі знищення літаків на території Росії. Було уражено понад 40 бортів, які РФ використовувала для атак на українські міста.

Крім того, OSINT-спільноти показали супутникові знімки наслідків атаки.