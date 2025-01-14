Дроны ночью атаковали РФ на территории и вызвали пожары на предприятиях

Момент взрыва в Казани. Фото: Скриншот

За минувшую ночь территории России атаковали дроны. Взрывы зафиксированы в Саратовской области и в Казани.

Соответствующая информация обнародована в российских Telegram-каналах, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы в Энгельсе

Уже известно, что из-за атаки БпЛА пострадало промышленное предприятие в городе Энгельс. По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, на месте работают экстренные и оперативные службы.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе", — написал Бусаргин.

В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе", — написал Бусаргин.

Городской голова Энгельсского района сообщил, что обучение в школах пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атака дронов на Казань

Также стало известно, что ночью произошла атака на казанский завод "Оргсинтез". Обломки уничтоженного беспилотника упали на территорию предприятия.

Очевидцы говорят, что сначала слышали, как дроны пролетают над селом Осиновка, потом слышен взрыв неподалеку от завода. На месте падения обломков есть задымление, туда едут экстренные службы.

Также мы сообщали, что ночью в Тульской области зафиксирована серия взрывов, которые были вызваны атакой беспилотных летательных аппаратов. Различные каналы в Telegram сообщают о десятке взрывов.

Напомним, украинские военные нанесли высокоточный удар по штабу россиян под Донецком. Третий армейский корпус ВС РФ расположен в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.