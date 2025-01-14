Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow БпЛА атаковали Саратовскую область и Казань — видео взрывов arrow

БпЛА атаковали Саратовскую область и Казань — видео взрывов

14 января 2025 06:55
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дроны ночью атаковали РФ на территории и вызвали пожары на предприятиях
Момент взрыва в Казани. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

За минувшую ночь территории России атаковали дроны. Взрывы зафиксированы в Саратовской области и в Казани.

Соответствующая информация обнародована в российских Telegram-каналах, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы в Энгельсе

Уже известно, что из-за атаки БпЛА пострадало промышленное предприятие в городе Энгельс. По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, на месте работают экстренные и оперативные службы.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе", — написал Бусаргин.

В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе", — написал Бусаргин.

Городской голова Энгельсского района сообщил, что обучение в школах пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атака дронов на Казань

Также стало известно, что ночью произошла атака на казанский завод "Оргсинтез". Обломки уничтоженного беспилотника упали на территорию предприятия.

Очевидцы говорят, что сначала слышали, как дроны пролетают над селом Осиновка, потом слышен взрыв неподалеку от завода. На месте падения обломков есть задымление, туда едут экстренные службы.

Также мы сообщали, что ночью в Тульской области зафиксирована серия взрывов, которые были вызваны атакой беспилотных летательных аппаратов. Различные каналы в Telegram сообщают о десятке взрывов.

Напомним, украинские военные нанесли высокоточный удар по штабу россиян под Донецком. Третий армейский корпус ВС РФ расположен в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.

россия взрыв дроны война в Украине атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:23 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП с утра

07:21 Мужчина после ВВК не явился по повестке — что решил суд

07:17 Кто подпадает под штрафы от ТЦК — список всех категорий

07:01 ПриватБанк заблокировал счет клиентки — при чем здесь крипта

06:55 БпЛА атаковали Саратовскую область и Казань — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:35 Украинцев могут лишить наследства в 2025 году — в чем причина

06:30 Цены на кукурузу в январе удивляют — стоимость зерна в Украине

06:30 Имеет ли право ТЦК отправлять на комиссию педагога

06:25 Морозы и гололедица — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

07:23 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП с утра

07:21 Мужчина после ВВК не явился по повестке — что решил суд

07:17 Кто подпадает под штрафы от ТЦК — список всех категорий

07:01 ПриватБанк заблокировал счет клиентки — при чем здесь крипта

06:55 БпЛА атаковали Саратовскую область и Казань — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:35 Украинцев могут лишить наследства в 2025 году — в чем причина

06:30 Цены на кукурузу в январе удивляют — стоимость зерна в Украине

06:30 Имеет ли право ТЦК отправлять на комиссию педагога

06:25 Морозы и гололедица — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея