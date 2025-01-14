Тульска область в Росії атакована безпілотниками

Безпілотники атакували Тульску область у РФ — відео вибухів
Вночі в Тульській області Російської Федерації зафіксовано серію вибухів, які, за даними російських джерел, були спричинені атакою безпілотних літальних апаратів. Різні канали в Telegram повідомляють про десяток вибухів.
Відповідну інформацію публікує опозиційна Кремлю агенція ASTRA.
Що відомо про атаку БпЛА
Згідно з повідомленнями в російських Telegram-каналах, близько опівночі над містом Олексин було чути понад десять вибухів. Населення публікує відеоматеріали, на яких видно спалахи та вибухи, що, ймовірно, свідчать про роботу російської протиповітряної оборони.
Офіційні коментарі з боку російських властей щодо цієї події поки що відсутні.
Нагадаємо, українські військові завдали високоточного удару по штабу росіян під Донецьком. Третій армійський корпус ЗС РФ розташований в окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.
Служба безпеки разом з Військово-морськими силами провели успішну операцію в Росії. Внаслідок атаки знищений склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області.
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