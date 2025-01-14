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Беспилотники атаковали Тульскую область в РФ — видео взрывов

14 января 2025 04:44
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Тульская область в России атакована беспилотниками
Момент взрыва после атак дронов на территорию Тульской области. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Ночью в Тульской области Российской Федерации зафиксирована серия взрывов, которые, по данным российских источников, были вызваны атакой беспилотных летательных аппаратов. Различные каналы в Telegram сообщают о десятке взрывов.

Соответствующую информацию публикует оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

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Согласно сообщениям в российских Telegram-каналах, около полуночи над городом Алексин было слышно более десяти взрывов. Население публикует видеоматериалы, на которых видны вспышки и взрывы, что, вероятно, свидетельствуют о работе российской противовоздушной обороны.

Официальные комментарии со стороны российских властей относительно этого события пока отсутствуют.

Напомним, украинские военные нанесли высокоточный удар по штабу россиян под Донецком. Третий армейский корпус ВС РФ расположен в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.

Служба безопасности вместе с Военно-морскими силами провели успешную операцию в России. В результате атаки уничтожен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

россия дроны война в Украине атака БпЛА

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