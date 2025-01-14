Дрони вночі атакували РФ на території й спричинили пожежі на підприємствах

Момент вибуху в Казані. Фото: скриншот

За минулу ніч території Росії атакували дрони. Вибухи зафіксовані в Саратовській області та у Казані.

Відповідна інформація оприлюднена в російських Telegram-каналах, повідомляють Новини.LIVE.

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Вибухи в Енгельсі

Вже відомо, що через атаку БпЛА постраждало промислове підприємство у місті Енгельс. За даними губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, на місці працюють екстрені та оперативні служби.

"У результаті атаки БпЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі", — написав Бусаргін.

Міський голова Енгельського району повідомив, що навчання у школах відбудуться в дистанційному режимі через загрозу атаки безпілотних літальних апаратів.

Атака дронів на Казань

Також стало відомо, що вночі відбулась атака на казанський завод "Оргсинтез". Уламки знищеного безпілотника впали на територію підприємства.

Очевидці кажуть, що спочатку чули, як дрони пролітають над селом Осинівка, потім чути вибух неподалік заводу. На місці падіння уламків є задимлення, туди їдуть екстрені служби.

Також ми повідомляли, що вночі в Тульській області зафіксовано серію вибухів, які були спричинені атакою безпілотних літальних апаратів. Різні канали в Telegram повідомляють про десяток вибухів.

Нагадаємо, українські військові завдали високоточного удару по штабу росіян під Донецьком. Третій армійський корпус ЗС РФ розташований в окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.