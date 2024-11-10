Боррель рассказал об инструкторах ЕС в Украине

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: S&D

Россия привлекла к агрессивной войне против Украины военных из Северной Кореи. Это повлияет на решение Европейского союза отправить в наше государство инструкторов.

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в воскресенье, 10 ноября, передает 24 Канал.

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Боррель во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой отметил, что у европейских стран нет общей позиции относительно отправки военных инструкторов в Украину.

В то же время дипломат не исключил, что рано или поздно Евросоюз отправит своих инструкторов в Украину.

Боррель также подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы учебная военная миссия работала и дальше. Он отметил, что уже к концу 2024 года ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных.

"Мы пытаемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе, но это не оборонная миссия сама по себе", — уточнил чиновник.

Ранее мы говорили, что Боррель осудил атаки Израиля на силы Организации Объединенных Наций в Ливане. Он назвал их неприемлемыми и нарушающими нормы международного права.

Также напоминаем, что Боррель заявил, что завершение войны в Украине возможно через несколько недель, но в пользу России. Это произойдет в случае, если западные страны перестанут оказывать помощь Украине.