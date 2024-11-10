Боррель розповів про інструкторів ЄС в Україні

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Фото: S&D

Росія залучила до агресивної війни проти України військових з Північної Кореї. Це вплине на рішення Європейського союзу відправити до нашої держави інструкторів.

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у неділю, 10 листопада, передає 24 Канал.

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Боррель під час пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою зазначив, що європейські країни не мають спільної позиції, щодо відправлення військових інструкторів до України.

Водночас дипломат не виключив, що рано чи пізно Євросоюз таки відправить своїх інструкторів до України.

Боррель також підкреслив, що його завдання полягає у тому, аби навчальна військова місія працювала й надалі. Він зазначив, що вже до кінця 2024 року ЄС підготує 75 тисяч українських військових.

"Ми намагаємося навчати українських солдатів якомога ближче до українського кордону, але це не оборонна місія як така", — уточнив посадовець.

Раніше ми розповідали, що Боррель засудив атаки Ізраїлю на сили Організації Об'єднаних Націй у Лівані. Він назвав їх неприйнятними та такими, що порушують норми міжнародного права.

Також нагадуємо, що Боррель заявив, що завершення війни в Україні можливе за кілька тижнів, але на користь Росії. Це станеться у випадку, якщо західні країни припинять надавати допомогу Україні.