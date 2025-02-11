Антикоррупционный рейтинг CPI-2024 — Украина опустилась на 105 место

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Согласно обновленному Индексу восприятия коррупции (CPI) 2024, обнародованному Transparency International, Украина оказалась на 105-м месте среди 180 стран, получив 35 баллов из 100 возможных. Это на 1 балл меньше, чем в 2023 году, что свидетельствует о начале застоя в борьбе с коррупцией.

Соответствующие данные появились на сайте Transparency International.

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Несмотря на сохранение ряда положительных изменений, в частности восстановление электронного декларирования, принятие антикоррупционной программы и усиление контроля за закупками Минобороны, общая ситуация осталась сложной.

Среди негативных факторов эксперты отметили саботаж отдельных государственных органов, политическое давление, скандалы с утечками информации в НАБУ и нарушения в сфере госзакупок.

Эксперты Transparency International рекомендуют Украине продолжить антикоррупционные реформы, выполнить рекомендации ЕС и МВФ, а также усилить независимость антикоррупционных органов.

Рейтинг Украины. Фото: скриншот

Какова ситуация с преодолением коррупции в соседних странах

Среди соседей Украины лучший результат у Польши, которая получила 53 балла и заняла 53-е место, хотя и также потеряла 1 балл. Румыния (46 баллов, 65 место) и Молдова (43 балла, 76 место) сохранили свои позиции, тогда как Словакия ухудшила показатели (-5 баллов, 59 место).

Рейтинг России. Фото: скриншот

Россия продолжает оставаться среди худших стран с 22 баллами (154 место).

Какие страны имеют наименьший рейтинг коррупции

Рейтинг стран, где наименьший уровень коррупции. Фото: скриншот

Лидерами рейтинга остаются Дания (90 баллов), Финляндия (88 баллов) и Сингапур (84 балла). Худшими по уровню коррупции странами стали Южный Судан (8 баллов), Сомали (9 баллов) и Венесуэла (10 баллов).

Напомним, недавно в Киевском городском совете провели обыски в рамках операции "Чистый город".

Впоследствии стало известно, что операция связана с разоблачением масштабной сделки с земельной коррупцией в городском совете.