Антикорупційний рейтинг CPI-2024 — Україна опустилася на 105 місце

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згідно з оновленим Індексом сприйняття корупції (CPI) 2024, оприлюдненим Transparency International, Україна опинилася на 105-му місці серед 180 країн, отримавши 35 балів зі 100 можливих. Це на 1 бал менше, ніж у 2023 році, що свідчить про початок застою в боротьбі з корупцією.

Відповідні дані з'явилися на сайті Transparency International.

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Попри збереження низки позитивних змін, зокрема відновлення електронного декларування, ухвалення антикорупційної програми та посилення контролю за закупівлями Міноборони, загальна ситуація залишилася складною.

Серед негативних факторів експерти відзначили саботаж окремих державних органів, політичний тиск, скандали з витоками інформації в НАБУ та порушення у сфері держзакупівель.

Експерти Transparency International рекомендують Україні продовжити антикорупційні реформи, виконати рекомендації ЄС та МВФ, а також посилити незалежність антикорупційних органів.

Рейтинг України. Фото: скриншот

Яка ситуація з подоланням корупції у сусідніх країнах

Серед сусідів України найкращий результат у Польщі, яка отримала 53 бали та посіла 53-тє місце, хоча й також втратила 1 бал. Румунія (46 балів, 65 місце) та Молдова (43 бали, 76 місце) зберегли свої позиції, тоді як Словаччина погіршила показники (-5 балів, 59 місце).

Рейтинг Росії. Фото: скриншот

Росія продовжує залишатися серед найгірших країн із 22 балами (154 місце).

Які країни мають найменший рейтинг корупції

Рейтинг країн, де найменший рівень корупції. Фото: скриншот

Лідерами рейтингу залишаються Данія (90 балів), Фінляндія (88 балів) та Сінгапур (84 бали). Найгіршими за рівнем корупції країнами стали Південний Судан (8 балів), Сомалі (9 балів) та Венесуела (10 балів).

Нагадаємо, нещодавно у Київській міській раді провели обшуки у межах операції "Чисте місто".

Згодом стало відомо, що операція пов'язана з викриттям масштабної оборудки з земельною корупцією у міській раді.