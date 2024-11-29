Борис Джонсон сообщил, что Британия может ввести войска в Украину

Борис Джонсон. Фото: GuildHall

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил ввести британские войска на полосу разграничения в Украине в случае перемирия. Он также отметил необходимость отправить в наше государство миротворческий контингент из солдат европейских стран.

Об этом пишет The Telegraph в пятницу, 29 ноября.

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Джонсон заявил, что охрану возможных будущих линий прекращения огня должны обеспечить европейцы с привлечением миротворческих сил нескольких стран.

"Я не думаю, что мы должны отправлять боевые войска, чтобы воевать с россиянами. Но считаю, что в рамках мирного решения нужно иметь многонациональные европейские миротворческие силы", — считает Джонсон.

Он добавил, что такая европейская операция не может состояться без участия британцев. Политик добавил, что страны НАТО должны прописать, какие гарантии безопасности приемлемы для Украины в рамках мирных переговоров.

"Единственное, что действительно работает, — это гарантии НАТО по статье 5, которые сохраняют мир в Европе в течение 80 лет", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, Джонсон прокомментировал телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца к Путину.

Также мы писали, что Джонсон высказал предложения по усилению поддержки Украины, направленные на помощь стране не только избежать поражения, но и одержать победу в войне с Россией. Он составил своеобразный план, который считает действенным.