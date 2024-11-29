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Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

29 листопада 2024 15:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Борис Джонсон повідомив, що Британія може ввести війська до України
Борис Джонсон. Фото: GuildHall
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував ввести британські війська на смугу розмежування в Україні на випадок перемир’я. Він також наголосив на необхідності відправити до нашої держави миротворчий контингент з солдатів європейських країн.

Про це пише The Telegraph у п'ятницю, 29 листопада.

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Джонсон заявив, що охорону можливих майбутніх ліній припинення вогню мають забезпечувати європейці із залученням миротворчих сил кількох країн.

"Я не думаю, що ми повинні відправляти бойові війська, щоб воювати з росіянами. Але вважаю, що в рамках мирного рішення потрібно мати багатонаціональні європейські миротворчі сили", — вважає Джонсон.

 Він додав, що така європейська операція не може відбутися без учасні британців. Політик додав, що країни НАТО мають прописати, які гарантії безпеки є прийнятними для України в рамках мирних переговорів:

"Єдине, що дійсно працює, — це гарантії НАТО за статтею 5, які зберігають мир у Європі протягом 80 років", — підкреслив Джонсон.

Нагадуємо, Джонсон прокоментував телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до Путіна. 

Також ми писали, що Джонсон висловив пропозиції щодо посилення підтримки України, спрямовані на допомогу країні не лише уникнути поразки, але й здобути перемогу у війні з Росією. Він склав своєрідний план, який вважає дієвим. 

НАТО Україна Борис Джонсон Велика Британія війна в Україні

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