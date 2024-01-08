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Боевики ХАМАС могут использовать оружие производства Северной Кореи

8 января 2024 17:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Боевики ХАМАС могут использовать оружие производства Северной Кореи
Обстрелы Израиля боевиками ХАМАСа. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Шпионское агентство Южной Кореи подтвердило подозрения, что боевики ХАМАСа используют оружие северокорейского производства. Там была опубликована фотография части ракеты производства КНДР.

Об этом пишет Yonhap News Agency.

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Так, Национальная разведывательная служба подтвердила, что боевики ХАМАС использовали реактивный гранатомет F-7, изготовленный в Северной Корее. На его предохранителе находится комбинация корейских символов и цифр, таких как "비저-7류" и "시8-80-53".

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Гранатомет. Фото: Yonhap

"Страсть с корейскими иероглифами находится в средней части ракеты F-7 северокорейского производства", — отметило шпионское агентство.

Там также уточнили, что "собирают и накапливают" подробные доказательства возможных поставок по Северной Корее оружия ХАМАСа.

Отмечается, что ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР, похоже, связана с ХАМАСом в торговле оружием и может использовать подобную военную тактику для неожиданного нападения на Южную Корею.

Также там получили разведданные о том, что Ким Чен Ын приказал разработать меры по оказанию всесторонней помощи Палестине.

Напомним, что ракета, обломки которой обнаружили после удара по Харькову 2 января, имеет затертые элементы и похожа на одну из северокорейских, но прямых доказательств пока нет.

Также мы писали, что из-за поставок баллистических ракет Северной Кореи в Россию, члены Совбеза ООН созывают заседание. Обсуждения пройдут 10 января.

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