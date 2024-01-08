Боевики ХАМАС могут использовать оружие производства Северной Кореи
Шпионское агентство Южной Кореи подтвердило подозрения, что боевики ХАМАСа используют оружие северокорейского производства. Там была опубликована фотография части ракеты производства КНДР.
Об этом пишет Yonhap News Agency.
ХАМАС использует оружие КНДР
Так, Национальная разведывательная служба подтвердила, что боевики ХАМАС использовали реактивный гранатомет F-7, изготовленный в Северной Корее. На его предохранителе находится комбинация корейских символов и цифр, таких как "비저-7류" и "시8-80-53".
"Страсть с корейскими иероглифами находится в средней части ракеты F-7 северокорейского производства", — отметило шпионское агентство.
Там также уточнили, что "собирают и накапливают" подробные доказательства возможных поставок по Северной Корее оружия ХАМАСа.
Отмечается, что ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР, похоже, связана с ХАМАСом в торговле оружием и может использовать подобную военную тактику для неожиданного нападения на Южную Корею.
Также там получили разведданные о том, что Ким Чен Ын приказал разработать меры по оказанию всесторонней помощи Палестине.
Напомним, что ракета, обломки которой обнаружили после удара по Харькову 2 января, имеет затертые элементы и похожа на одну из северокорейских, но прямых доказательств пока нет.
Также мы писали, что из-за поставок баллистических ракет Северной Кореи в Россию, члены Совбеза ООН созывают заседание. Обсуждения пройдут 10 января.
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