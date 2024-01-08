Бойовики ХАМАСу можуть використовувати зброю виробництва Північної Кореї
Шпигунське агентство Південної Кореї підтвердило підозри, що бойовики ХАМАСу використовують зброю північнокорейського виробництва. Там опублікували фотографію частини ракети виробництва КНДР.
Про це пише Yonhap News Agency.
ХАМАС використовує зброю КНДР
Так, Національна розвідувальна служба підтвердила те, що бойовики ХАМАС використовували реактивний гранатомет F-7, виготовлений у Північній Кореї. На його запобіжнику знаходиться комбінація корейських символів і цифр, таких як "비저-7류" і "시8-80-53".
"Запал з корейськими ієрогліфами знаходиться в середній частині ракети F-7 північнокорейського виробництва", — зазначило шпигунське агентство.
Там також уточнили, що "збирають і накопичують" детальні докази ймовірних поставок Північною Кореєю зброї ХАМАСу.
Зазначається, що раніше південнокорейські військові заявили, що КНДР, схоже, пов'язана з ХАМАС у торгівлі зброєю і може використовувати подібну військову тактику для несподіваного нападу на Південну Корею.
Також там отримали розвіддані про те, що Кім Чен Ин наказав розробити заходи з надання всебічної допомоги Палестині.
Нагадаємо, що ракета, уламки якої виявили після удару по Харкову 2 січня, має затерті елементи та схожа на одну з північнокорейських, але прямих доказів поки що немає.
Також ми писали, що через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Ради безпеки ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.
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