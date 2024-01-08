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Бойовики ХАМАСу можуть використовувати зброю виробництва Північної Кореї

8 січня 2024 17:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бойовики ХАМАСу можуть використовувати зброю виробництва Північної Кореї
Обстріли Ізраїлю бойовиками ХАМАСу. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Шпигунське агентство Південної Кореї підтвердило підозри, що бойовики ХАМАСу використовують зброю північнокорейського виробництва. Там опублікували фотографію частини ракети виробництва КНДР.

Про це пише Yonhap News Agency.

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Так, Національна розвідувальна служба підтвердила те, що бойовики ХАМАС використовували реактивний гранатомет F-7, виготовлений у Північній Кореї. На його запобіжнику знаходиться комбінація корейських символів і цифр, таких як "비저-7류" і "시8-80-53".

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Гранатомет. Фото: Yonhap

"Запал з корейськими ієрогліфами знаходиться в середній частині ракети F-7 північнокорейського виробництва", — зазначило шпигунське агентство.

Там також уточнили, що "збирають і накопичують" детальні докази ймовірних поставок Північною Кореєю зброї ХАМАСу.

Зазначається, що раніше південнокорейські військові заявили, що КНДР, схоже, пов'язана з ХАМАС у торгівлі зброєю і може використовувати подібну військову тактику для несподіваного нападу на Південну Корею.

Також там отримали розвіддані про те, що Кім Чен Ин наказав розробити заходи з надання всебічної допомоги Палестині.

Нагадаємо, що ракета, уламки якої виявили після удару по Харкову 2 січня, має затерті елементи та схожа на одну з північнокорейських, але прямих доказів поки що немає.

Також ми писали, що через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Ради безпеки ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.

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