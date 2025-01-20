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Боец высказался о скандале с перевозчиками на Тернопольщине

20 января 2025 16:04
Карина Приходько - Редактор
Скандал с перевозчиками на Тернопольщине — военный отреагировал
Владелица автобуса и водитель, с которыми возник скандал. Фото: Оксана Юркив/Facebook
Карина Приходько - Редактор

В Тернопольской области 19 января в автобусе "Тернополь — Кремец" владелица маршрута и водитель попали в скандал, потому что не хотели везти военного по удостоверению участника боевых действий. Бойцы, которые ехали общественным транспортом, возмутились из-за этой ситуации и считают, что к военным нет уважения.

Об этом рассказал военный, который ехал в автобусе, Михаил Юркив в комментарии Новини.LIVE.

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Военнослужащий Михаил Юркив, который пришел в отпуск, рассказал, что 19 января ехал автобусом из Тернополя в Кременец. Он взял билет в кассе по удостоверению УБД, и с этим никаких проблем не было. Однако по дороге в автобус сел другой военный, но в гражданской одежде, и также хотел ехать по удостоверению.

Однако водитель и владелица автобуса были недовольны и заявили, что они "платят военный сбор не для того, чтобы здесь бесплатно возить военных". Всю дорогу мужчина и женщина выражали свое "возмущение", но военный молчал и не обращал внимания. Уже когда он выходил, то ответил водителю, и между ними снова началась словесная перепалка, которая со временем переросла в потасовку.

Когда боец вышел из автобуса, там остался Михаил и крики владелицы не утихали.

"Все люди ей уже говорили, что нужно иметь уважение к военным, потому что гражданские здесь живут мирную жизнь благодаря им, но она ничего не хотела слушать и только сказала, что ей жаль, что этого паренька не взяла пуля. Обидно, когда ты на несколько дней приехал в отпуск и за 20 гривен такая ссора. Уважения совсем нет", — сказал Михаил Юркив.

Однако это не конец истории. Когда автобус приехал в пункт назначения в Кременце, он заявил водителю и владелице маршрута, что будет писать жалобу мэру города Андрею Смаглюку. Женщина сразу сменила тон и просила этого не делать, но мужчина сказал, что настроен серьезно и за такие вещи нужно наказывать.

Как известно, владелица автобуса — Анна Арсеновна Нестерук, а водитель — Николай Дробоцкий. 

Напомним, 10 января в Киеве молодые люди перекрыли дорогу и слушали музыку РФ. Также ради развлечения они снимали видео возле мемориала погибшим воинам.

Недавно полиция нашла юношей и провела с ними и их родителями беседы.

скандал Тернопольская область военные автобусы УБД

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