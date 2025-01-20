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Скандал на Тернопільщині — перевізники принизили військового

20 січня 2025 13:47
Карина Приходько - Редактор
Принижували військового — на Тернопільщині перевізники втрапили у скандал
Власниця автобуса з якою виник скандал. Фото: Оксана Юрків/Facebook
Карина Приходько - Редактор

У Тернопільській області трапився новий скандал, де принижували та ображали військового. Приватні перевізники автобуса "Кременець — Тернопіль" не хотіли везти бійця, який прийшов у відпустку, за посвідченням учасника бойових дій.

Про це розповіла донька військового Оксана Юрків у Facebook. 

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Скандал на Тернопільщині

Дівчина розповіла, що її батько воює під Часовим Яром у Донецькій області і зараз приїхав у відпустку. 19 січня у Вишнівці він сів в автобус, аби під'їхати до сусіднього села Горинка, та показав УБД. Однак водієві та самій власниці автобуса не сподобалося, що чоловік захотів їхати за посвідченням і жінка заявила, що "вона не для того платить військовий збір, аби безкоштовно тут возити військових".

скандал з перевізники та військовим у Тернопільській обалсті
Власниця автобуса з якою виник скандал. Фото: Оксана Юрків/Facebook

"Власниця надалі виражала своє невдоволення, військовий зробив їй зауваження і люди, які їхали в автобусі, підтримали військовослужбовця. В Горинці, коли військовий виходив, водій його послав, між ними сталась сутичка, а тоді власниця сказала: "І куля ж його оминула", — поділилась Оксана Юрків. 

Коли пасажири збунтувались, висловили обурення щодо водія та власниці автобуса і почали захищати військового, водій поставив під сумнів перебування чоловіка на сході, адже, на його думку, "люди, які дійсно воювали, не проявляють агресію". 

скандал на Тернопільщині
Водій автобуса. Фото: Оксана Юрків/Facebook

"В мене батько теж воював і син загинув, але я нічого не кажу. Вони ніколи не скакали. Такий час настав, що люди воюють, але що з того", — продовжувала висловлюватись власниця автобуса. 

Коли люди попросили її мати повагу до бійців, жінка сказала:"Я що їх в дупу маю цілувати"

Вже вкінці поїздки, коли автобус приїхав до Кременця, дружина військового сказала, що цю ситуацію не можна так залишати і вона опублікує відео та фото перевізників у соціальній мережі. Натомість водій показав їй середній палець. 

"Дуже прикро, що військові які приїжджають зі сходу на декілька тижнів мають стикатись з такою неповагою.
Прошу підтримки та репосту, щоб ця ситуація не залишилась безкарною. В такі часи потрібно максимально об'єднуватись, а не проявляти агресію", — підсумувала Оксана Юрків. 

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Скриншот допису Оксани Юрків

Реакція українців в мережі

Під дописом дівчини про таку ситуацію люди висловили хвилю обурення. Хтось пропонує робити масштабний розголос, писати скарги у відділення департаменту транспорту, хтось вимагає позбавити ліцензії, а хтось хоче відправити водія на фронт возити цим автобусом військових. 

військового не хотіли везти по УБД в автобусі
Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот
скандал з перевізники та військовим у Тернопільській обалсті
Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот
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Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот
скандал в автобусі на Тернопільщині
Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот
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Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у ресторані в Києві працівник відмовився обслуговувати військовослужбовця, аргументувавши це вказівкою керівництва. За справу взялася поліція.

Також ми писали, що учасник Нацвідбору Муаяд Абдельрахім оскандалився через сексистські дописи та "жарти" над покійною мовознавицею Іриною Фаріон. 

скандал Тернопіль військові автобуси війна в Україні УБД

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15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

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