Принижували військового — на Тернопільщині перевізники втрапили у скандал

Власниця автобуса з якою виник скандал. Фото: Оксана Юрків/Facebook

У Тернопільській області трапився новий скандал, де принижували та ображали військового. Приватні перевізники автобуса "Кременець — Тернопіль" не хотіли везти бійця, який прийшов у відпустку, за посвідченням учасника бойових дій.

Про це розповіла донька військового Оксана Юрків у Facebook.

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Дівчина розповіла, що її батько воює під Часовим Яром у Донецькій області і зараз приїхав у відпустку. 19 січня у Вишнівці він сів в автобус, аби під'їхати до сусіднього села Горинка, та показав УБД. Однак водієві та самій власниці автобуса не сподобалося, що чоловік захотів їхати за посвідченням і жінка заявила, що "вона не для того платить військовий збір, аби безкоштовно тут возити військових".

Власниця автобуса з якою виник скандал. Фото: Оксана Юрків/Facebook

"Власниця надалі виражала своє невдоволення, військовий зробив їй зауваження і люди, які їхали в автобусі, підтримали військовослужбовця. В Горинці, коли військовий виходив, водій його послав, між ними сталась сутичка, а тоді власниця сказала: "І куля ж його оминула", — поділилась Оксана Юрків.

Коли пасажири збунтувались, висловили обурення щодо водія та власниці автобуса і почали захищати військового, водій поставив під сумнів перебування чоловіка на сході, адже, на його думку, "люди, які дійсно воювали, не проявляють агресію".

Водій автобуса. Фото: Оксана Юрків/Facebook

"В мене батько теж воював і син загинув, але я нічого не кажу. Вони ніколи не скакали. Такий час настав, що люди воюють, але що з того", — продовжувала висловлюватись власниця автобуса.

Коли люди попросили її мати повагу до бійців, жінка сказала:"Я що їх в дупу маю цілувати".

Вже вкінці поїздки, коли автобус приїхав до Кременця, дружина військового сказала, що цю ситуацію не можна так залишати і вона опублікує відео та фото перевізників у соціальній мережі. Натомість водій показав їй середній палець.

"Дуже прикро, що військові які приїжджають зі сходу на декілька тижнів мають стикатись з такою неповагою.

Прошу підтримки та репосту, щоб ця ситуація не залишилась безкарною. В такі часи потрібно максимально об'єднуватись, а не проявляти агресію", — підсумувала Оксана Юрків.

Скриншот допису Оксани Юрків

Реакція українців в мережі

Під дописом дівчини про таку ситуацію люди висловили хвилю обурення. Хтось пропонує робити масштабний розголос, писати скарги у відділення департаменту транспорту, хтось вимагає позбавити ліцензії, а хтось хоче відправити водія на фронт возити цим автобусом військових.

Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот

Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот

Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот

Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот

Реакція людей на допис у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у ресторані в Києві працівник відмовився обслуговувати військовослужбовця, аргументувавши це вказівкою керівництва. За справу взялася поліція.

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