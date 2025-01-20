Унижали военного — на Тернопольщине перевозчики попали в скандал

Владелица автобуса с которой возник скандал. Фото: Оксана Юркив/Facebook

В Тернопольской области случился новый скандал, где унижали и оскорбляли военного. Частные перевозчики автобуса "Кременец — Тернополь" не хотели везти бойца, который пришел в отпуск, по удостоверению участника боевых действий.

Об этом рассказала дочь военного Оксана Юркив в Facebook.

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Девушка рассказала, что ее отец сейчас воюет под Часовым Яром в Донецкой области и приехал в отпуск. 19 января в Вишневце он сел в автобус, чтобы под'ехать в соседнее село Горынка, и показал УБД. Однако водителю и самой владелице автобуса не понравилось, что мужчина захотел ехать по удостоверению и женщина заявила, что "она не для того платит военный сбор, чтобы бесплатно здесь возить военных".

Владелица автобуса с которой возник скандал. Фото: Оксана Юркив/Facebook

"Владелица в дальнейшем выражала свое недовольство, военный сделал ей замечание и люди, которые ехали в автобусе, поддержали военнослужащего. В Горынке, когда военный выходил, водитель его послал, между ними произошла стычка, а тогда владелица сказала: "И пуля же его обошла", — поделилась Оксана Юркив.

Когда пассажиры взбунтовались, выразили возмущение в отношении водителя и владелицы автобуса и начали защищать военного, водитель поставил под сомнение пребывание мужчины на востоке, ведь, по его мнению, "люди, которые действительно воевали, не проявляют агрессию".

Водитель автобуса. Фото: Оксана Юркив/Facebook

"У меня отец тоже воевал и сын погиб, но я ничего не говорю. Они никогда не скакали. Такое время настало, что люди воюют, но что с того", — продолжала высказываться владелица автобуса.

Когда люди попросили ее иметь уважение к бойцам, женщина сказала: "Я что их в задницу должна целовать".

Уже в конце поездки, когда автобус приехал в Кременец, жена военного сказала, что эту ситуацию нельзя так оставлять и она опубликует видео и фото перевозчиков в социальной сети. Вместо этого водитель показал ей средний палец.

"Очень обидно, что военные которые приезжают с востока на несколько недель должны сталкиваться с таким неуважением. Прошу поддержки и репоста, чтобы эта ситуация не осталась безнаказанной. В такие времена нужно максимально объединяться, а не проявлять агрессию", — подытожила Оксана Юркив.

Скриншот сообщения Оксаны Юркив

Реакция украинцев в сети

Под сообщением девушки о такой ситуации люди выразили волну возмущения. Кто-то предлагает делать масштабную огласку, писать жалобы в отделение департамента транспорта, кто-то требует лишить лицензии, а кто-то хочет отправить водителя на фронт возить этим автобусом военных.

Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот

Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот

Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот

Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот

Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, недавно в ресторане в Киеве работник отказался обслуживать военнослужащего, аргументировав это указанием руководства. За дело взялась полиция.

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