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Скандал на Тернопольщине — перевозчики унизили военного

20 января 2025 13:47
Карина Приходько - Редактор
Унижали военного — на Тернопольщине перевозчики попали в скандал
Владелица автобуса с которой возник скандал. Фото: Оксана Юркив/Facebook
Карина Приходько - Редактор

В Тернопольской области случился новый скандал, где унижали и оскорбляли военного. Частные перевозчики автобуса "Кременец — Тернополь" не хотели везти бойца, который пришел в отпуск, по удостоверению участника боевых действий.

Об этом рассказала дочь военного Оксана Юркив в Facebook.

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Скандал на Тернопольщине

Девушка рассказала, что ее отец сейчас воюет под Часовым Яром в Донецкой области и приехал в отпуск. 19 января в Вишневце он сел в автобус, чтобы под'ехать в соседнее село Горынка, и показал УБД. Однако водителю и самой владелице автобуса не понравилось, что мужчина захотел ехать по удостоверению и женщина заявила, что "она не для того платит военный сбор, чтобы бесплатно здесь возить военных".

скандал с перевозчики и военным в Тернопольской обалсти
Владелица автобуса с которой возник скандал. Фото: Оксана Юркив/Facebook

"Владелица в дальнейшем выражала свое недовольство, военный сделал ей замечание и люди, которые ехали в автобусе, поддержали военнослужащего. В Горынке, когда военный выходил, водитель его послал, между ними произошла стычка, а тогда владелица сказала: "И пуля же его обошла", — поделилась Оксана Юркив. 

Когда пассажиры взбунтовались, выразили возмущение в отношении водителя и владелицы автобуса и начали защищать военного, водитель поставил под сомнение пребывание мужчины на востоке, ведь, по его мнению, "люди, которые действительно воевали, не проявляют агрессию". 

скандал на Тернопольщине
Водитель автобуса. Фото: Оксана Юркив/Facebook

"У меня отец тоже воевал и сын погиб, но я ничего не говорю. Они никогда не скакали. Такое время настало, что люди воюют, но что с того", — продолжала высказываться владелица автобуса.

Когда люди попросили ее иметь уважение к бойцам, женщина сказала: "Я что их в задницу должна целовать".

Уже в конце поездки, когда автобус приехал в Кременец, жена военного сказала, что эту ситуацию нельзя так оставлять и она опубликует видео и фото перевозчиков в социальной сети. Вместо этого водитель показал ей средний палец.

"Очень обидно, что военные которые приезжают с востока на несколько недель должны сталкиваться с таким неуважением. Прошу поддержки и репоста, чтобы эта ситуация не осталась безнаказанной. В такие времена нужно максимально объединяться, а не проявлять агрессию", — подытожила Оксана Юркив.

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Скриншот сообщения Оксаны Юркив

Реакция украинцев в сети

Под сообщением девушки о такой ситуации люди выразили волну возмущения. Кто-то предлагает делать масштабную огласку, писать жалобы в отделение департамента транспорта, кто-то требует лишить лицензии, а кто-то хочет отправить водителя на фронт возить этим автобусом военных.

военного не хотели везти по УБД в автобусе
Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот
скандал с перевозчики и военным в Тернопольской обалсти
Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот
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Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот
скандал в автобусе на Тернопольщине
Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот
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Реакция людей на сообщение в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, недавно в ресторане в Киеве работник отказался обслуживать военнослужащего, аргументировав это указанием руководства. За дело взялась полиция.

Также мы писали, что участник Нацотбора Муаяд Абдельрахим оскандалился из-за сексистских постов и "шуток" над покойной языковедом Ириной Фарион.

скандал Тернополь военные автобусы война в Украине УБД

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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