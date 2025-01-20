Скандал з перевізниками на Тернопільщині — військовий відреагував

Власниця автобуса та водій, з якими виник скандал. Фото: Оксана Юрків/Facebook

У Тернопільській області 19 січня в автобусі "Тернопіль — Кремець" власниця маршруту та водій втрапили скандал, бо не хотіли везти військового за посвідченням учасника бойових дій. Бійці, які їхали громадським транспортом, обурилися через цю ситуацію і вважають, що до військових немає поваги.

Про це розповів військовий, який їхав в автобусі, Михайло Юрків у коментарі Новини.LIVE.

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Військовослужбовець Михайло Юрків, який прийшов у відпустку, розповів, що 19 січня їхав автобусом з Тернополя до Кременця. Він взяв квиток у касі за посвідченням УБД, і з цим ніяких проблем не було. Однак по дорозі в автобус сів інший військовий, але у цивільному одязі, і також хотів їхати за посвідченням.

Однак водій та власниця автобуса були незадоволені і заявили, що вони "платять військовий збір не для того, щоб тут безкоштовно возити військових". Усю дорогу чоловік та жінка висловлювали своє "обурення", але військовий мовчав і не звертав уваги. Вже коли він виходив, то відповів водієві, і між ними знову почалася словесна перепалка, яка з часом переросла в штовханину.

Коли боєць вийшов з автобуса, там залишився Михайло і крики власниці не вщухали.

"Усі люди їй вже говорили, що потрібно мати повагу до військових, бо цивільні тут живуть мирне життя завдяки їм, але вона нічого не хотіла слухати і тільки сказала, що їй шкода, що цього хлопчину не взяла куля. Образливо, коли ти на кілька днів приїхав у відпустку і за 20 гривень така сварка. Поваги зовсім немає", — сказав Михайло Юрків.

Однак це не кінець історії. Коли автобус приїхав до пункту призначення в Кременці, він заявив водієві та власниці маршруту, що буде писати скаргу меру міста Андрію Смаглюку. Жінка одразу змінила тон і просила цього не робити, але чоловік сказав, що налаштований серйозно і за такі речі потрібно карати.

Як відомо, власниця автобуса — Ганна Арсенівна Нестерук, а водій — Микола Дробоцький.

Нагадаємо, 10 січня у Києві молодики перекрили дорогу і слухали музику РФ. Також задля розваги вони знімали відео біля меморіалу загиблим воїнам.

Незадовго поліція знайшла юнаків і провела з ними та їхніми батьками бесіди.