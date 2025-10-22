Прямо в СИЗО военнослужащий пытался продать оружие - как его наказал суд

Граната в руке у мужчины. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Чернигова вынес приговор военнослужащему, который прямо в СИЗО наладил незаконную продажу боеприпасов. Сам он ожидал суда по другому уголовному внедрению.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

По данным суда, обвиняемый служил связистом в ВСУ и узнал от знакомого о тайнике оружия. Он перенес боеприпасы в другое место и перепрятал. Впоследствии следователи нашли в этих тайниках автомат "АКМС" с патронами, а также гранаты "Ф-1" и "РГД-5".

Находясь под стражей, мужчина познакомился с сокамерником, который помог ему найти покупателей на нелегальное оружие. Весной 2025 года он реализовал две гранаты за 8 000 гривен, а летом - автомат за 30 000 гривен.

Расчеты осуществлялись через банковские карты других заключенных. Полученные средства мужчина тратил лично и частично посылал матери, которая, по его словам, не знала о происхождении денег.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины и, учитывая предыдущие судимости, назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе судили бойца, который во время службы приобрел психотропное вещество через мессенджер. Солдат использовал наркотики для собственного употребления.

А в Ивано-Франковске судили военного, который за взятку обещал помочь с отсрочкой двум мужчинам. За это он получил определенное наказание.