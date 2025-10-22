Відео
Відео

Боєць торгував зброєю прямо у СІЗО — суд виніс серйозний вирок

Боєць торгував зброєю прямо у СІЗО — суд виніс серйозний вирок

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 00:33
Оновлено: 22:49
Прямо у СІЗО військовослужбовець намагався продати зброю — як його покарав суд
Граната в руці у чоловіка. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд Чернігова виніс вирок військовослужбовцю, який прямо у СІЗО налагодив незаконний продаж боєприпасів. Сам він очікував суду за іншим кримінальним впровадженням.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

За даними суду, обвинувачений служив зв'язківцем у ЗСУ і дізнався від знайомого про схованку зброї. Він переніс боєприпаси в інше місце та переховав. Згодом слідчі знайшли у цих схованках автомат "АКМС" із набоями, а також гранати "Ф-1" і "РГД-5".

Перебуваючи під вартою, чоловік познайомився зі співкамерником, який допоміг йому знайти покупців на нелегальну зброю. Навесні 2025 року він реалізував дві гранати за 8 000 гривень, а влітку — автомат за 30 000 гривень.

Розрахунки здійснювалися через банківські картки інших ув'язнених. Отримані кошти чоловік витрачав особисто та частково надсилав матері, яка, за його словами, не знала про походження грошей.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд кваліфікував його дії за частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України та, врахувавши попередні судимості, призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що в Одесі судили бійця, який під час служби придбав психотропну речовину через месенджер. Солдат використовував наркотики для власного вживання. 

А в Івано-Франківську судили військового, який за хабар обіцяв допомогти із відстрочкою двом чоловікам. За це він отримав певне покарання.

суд зброя ЗСУ торгівля Чернігів армія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
