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Боец "Азова" рассказал, как происходила эвакуация из Мариуполя

12 ноября 2024 08:47
Ольга Антоновская - редактор
Как происходила эвакуация из Мариуполя – воспоминания военного
Боец полка "Азов" на позывной "Рио". Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Военнослужащий на позывном "Рио" получил ранения в Мариуполе. Обломок от снаряда попал военному в ногу. Из города, где шли тяжелые бои, защитника эвакуировали вертолетом.

Об этом боец "Азова" Рио рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

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Как происходила эвакуация из Мариуполя

По словам военного, 31 марта 2022 года состоялась очередная эвакуация из Мариуполя. Именно во время нее из города увезли Рио и других защитников.

"Еще со мной был из разведки парень, помогал мне добраться, потому что я так не мог. Нас эвакуировали из порта. Надо было путь пройти по Азовстали, потом по реке, морю, автобусу", — рассказывает военный.

Сослуживец, который помог Рио добраться до места эвакуации, — военнослужащий на позывной "Хром". Они летели из Мариуполя в разных вертолетах.

"В наш вертолет было попадание какими-то ручными ПТРК. Мы все это услышали, думали, что сейчас уже будем падать, но пилот справился и мы дотянули до Днепра", — говорит Рио.

По словам военного, уже в больнице он узнал о смерти своего собрата. Вертолет, в котором летел Хром, сбили.

Напомним, боец полка "Азов" на позывной "Фрост" рассказал о своих впечатлениях от отпуска в гражданской жизни. Он отметил, что ожидал совсем других эмоций.

В столице на проспекте Червоной Калины появился мурал в честь бойца полка "Азов" Максима Бордуся. Погибший герой был военнослужащим, фанатом киевского "Динамо".

военнослужащие война в Украине эвакуация война Азовсталь полк "Азов"

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