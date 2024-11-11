ПТРС у військових — боєць Азову розповів, чому виникали суїцидальні думки у відпустці

Боєць полку "Азов" з позивним "Фрост" . Фото: скриншот

Боєць полку "Азов" з позивним "Фрост" поділився своїми враженнями про час, який який провів серед цивільних. Каже, що від відпустки очікував зовсім інших емоцій.

Про це військовий розповів журналістці Раміні Есхакзай.

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"Фрост" про час, який провів серед цивільних

Боєць "Азову" каже, що під час відпустки, перебуваючи в Буковелі, він пережив емоційний шок.

"Я їздив у відпустку ще коли був на базі, ти наче постійно живеш у дитячому таборі, але з чоловіками, живеш у диких умовах, ходиш на операції, буквально повзаєш по трупах. І потім ти у Буковелі. Розпланував собі, що отримаєш емоції, відпочинеш. Але в реальності твій організм у шоці, тебе починає все дратувати, бачиш дорогі машини — і вони тебе дратують, ти розумієш, що це ненормально, але це неконтрольовано. Бачиш людей, які безтурботно проводять час, нормально вдягнуті", — зазначає військовий.

Він наголосив, що найбільше дратує те, коли близькі, які поруч із тобою, не розуміють.

"Близьким треба спокійно, з розумінням ставитися, наче в тобі нічого не змінилося, щоб вони підтримували і розуміли, якщо ти неадекватно себе поводиш. Не треба критикувати, казати, що ти не такий, а просто розмовляти. Казати, що розуміють, звідки ти повернувся, говорити: "Я з тобою поруч, ти можеш на мене покластися", — пояснює захисник.

За його словами, повернення до мирного життя після бойових дій було настільки травматичним, що він зіткнувся з суїцидальними думками, але завдяки антидепресантам і підтримці психолога він зміг стати на шлях відновлення.

"Я повернувся, і мені було важко, аж до суїцидальних думок. Коли повернувся на службу, присів на антидепресанти, почав працювати з психологом, але я взяв собі установку, що працюю над собою, адже на мені хлопці, треба працювати, навчатися і виконувати задачі, брати себе в руки", — підсумував "Фрост".

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А дружина загиблого медика Олексія "Родео" Мазура, який служив у полку "Азов", поділилася історією про втрату коханого.