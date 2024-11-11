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Были суицидальные мысли — боец Азова об отпуске среди гражданских

11 ноября 2024 20:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
ПТРС у военных — боец Азову рассказал, почему возникали суицидальные мысли в отпуске
Боец полка "Азов" с позывным "Фростом". Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Боєць полку "Азов" з позивним "Фрост" поділився своїми враженнями про час, який який провів серед цивільних. Каже, що від відпустки очікував зовсім інших емоцій.

Про це військовий розповів на YouTube каналі "RAMINA" журналістці Раміні Есхакзай.

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"Фрост" про час, який провів серед цивільних

Боєць "Азову" каже, що під час відпустки, перебуваючи в Буковелі, він пережив емоційний шок.

 "Я їздив у відпустку ще коли був на базі, ти наче постійно живеш у дитячому таборі, але з чоловіками, а тут - живеш у диких умовах, ходиш на операції, буквально повзаєш по трупах. І потім ти у Буковелі. Розпланував собі, що отримаєш емоції, відпочинеш. Але в реальності твій організм у шоці, тебе починає все дратувати, бачиш дорогі машини - і вони тебе дратують, ти розумієш, що це не нормально, але це не контрольовано. Бачиш людей, які безтурботно проводять час, нормально вдягнуті", — зазначає військовий.

Він наголосив, що найбільше дратує те, коли близькі, які поруч із тобою, не розуміють.

"Близьким треба спокійно, з розумінням ставитися, наче в тобі нічого не змінилося, щоб вони підтримували і розуміли, якщо ти неадекватно себе поводиш, не треба критикувати, казати, що ти не такий, а просто розмовляти, казати, що розуміють звідки ти повернувся, говорити: "Я з тобою поруч, ти можеш на мене покластися", — пояснює захисник.

За його словами, повернення до мирного життя після бойових дій було настільки травматичним, що він зіткнувся з суїцидальними думками, але завдяки підтримці психолога та антидепресантів він зміг стати на шлях відновлення.

"Я повернувся, і мені було важко, до суїцидальних думок. Коли повернувся на службу, присів на антидепресанти, почав працювати з психологом, але я взяв собі установку, що працюю над собою, адже на мені хлопці, треба працювати, навчатися і виконувати задачі, брати себе в руки", — підсумував "Форпост".
 

Буковель война в Украине суицид военные війна полк "Азов"

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Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

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