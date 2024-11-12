Як відбувалась евакуація з Маріуполя — спогади військового

Боєць полку "Азов" на позивний "Ріо". Фото: скриншот

Військовослужбовець на позивний "Ріо" отримав поранення в Маріуполі. Уламок від снаряда потрапив військовому в ногу. З міста, де точилися важкі бої, оборонця евакуювали гелікоптером.

Про це боєць "Азову" Ріо розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Як відбувалась евакуація з Маріуполя

За словами військового, 31 березня 2022 року відбулась чергова евакуація з Маріуполя. Саме під час неї з міста вивезли Ріо та інших захисників.

"Ще зі мною був з розвідки хлопець, допомагав мені добратися, бо я так не міг. Нас евакуювали з порту. Треба було шлях пройти по Азовсталі, потім річкою, морем, автобусом", — розповідає військовий.

Побратим, який допоміг Ріо дістатися до місця евакуації — військовослужбовець на позивний "Хром". Вони летіли з Маріуполя в різних гелікоптерах.

"В наш гелікоптер було влучання якимись ручними ПТРК. Ми всі це почули, думали, що зараз вже будемо падати, але пілот справився і ми дотягнули до Дніпра", — каже Ріо.

За словами військового, вже в лікарні він дізнався про смерть свого побратима. Гелікоптер, в якому летів Хром, збили.

Нагадаємо, боєць полку "Азов" на позивний "Фрост" розповів про свої враження від відпустки в цивільному житті. Він зазначив, що очікував зовсім інших емоцій.

У столиці на проспекті Червоної Калини з’явився мурал на честь бійця полку "Азов" Максима Бордуся. Загиблий герой був військовослужбовцем, фанатом київського "Динамо".