Блогер проанализировал заявление Буданова по противодействию РФ

Блогер проанализировал заявление Буданова по противодействию РФ

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 14:47
Блогер прокомментировал заявление Буданова о борьбе с РФ
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Украинский блогер Алексей Голобуцкий проанализировал заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о ключе к успешному противодействию российской агрессии. Говорится о словах Буданова относительно европейского единения как условия победы над Россией.

Об этом Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 31 августа.

Читайте также:

Блогер о заявлении Буданова по борьбе с агрессией РФ

Блогер Голобуцкий отметил, что Буданов объяснил, что ключ к успешному противодействию российской агрессии лежит в единстве и совместных действиях.

Комментируя выступление Буданова на форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости", блогер Алексей Голобуцкий отметил:

"Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов напомнил европейцам о базовом законе коллективной безопасности, объяснив, что ключ к успешному противодействию российской агрессии лежит в единстве и совместных действиях".

Он отметил, что больше всего его задел в выступлении главы ГУР фрагмент, посвященный стратегической формуле безопасности — речь о европейском единении как условии победы над РФ.

"Позиция Буданова заключается в том, что победа возможна только через совместные действия с европейскими странами. Цитирую дословно: "Ну, не выстоять вам самим против прямой российской угрозы... вместе, объединив свои усилия, у нас есть хотя бы шанс на это. Есть возможность, есть шанс". Это не про общие слова, а про операционную синхронизацию — общие платформы, согласованные алгоритмы реагирования, общую информационную политику", — подчеркнул блогер.

По его мнению, Буданов здесь напоминает о базовом законе коллективной безопасности.

"На практике это означает совместные оценки угроз, официальные заявления, подкрепленные экспертными пояснениями, и постоянная совместная работа по линии спецслужб. Разделяю эту позицию и надеюсь, что слова Буданова будут услышаны и осмыслены в европейских столицах как инструкция к действию. За годы полномасштабной войны с Запада прозвучало множество громких и приятных для Украины заявлений — хочется, чтобы они результировались в систему совместной обороны", — подытожил Голобуцкий.

Блогер про заяву Буданова
Скриншот сообщения Голобуцкого/Facebook

Недавно Кирилл Буданов рассказал, как работает российская дезинформация и, какие фейки он слышит во время обменов.

Ранее Буданов объяснил, как менять мировоззрение украинцев после российской оккупации.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
