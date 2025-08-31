Блогер прокоментував заяву Буданова про боротьбу з РФ

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Український блогер Олексій Голобуцький проаналізував заяву начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про ключ до успішної протидії російській агресії. Мовиться про слова Буданова щодо європейського єднання як умови перемоги над Росією.

Про це Олексій Голобуцький написав на своїй сторінці у Facebook у неділю, 31 серпня.

Блогер про заяву Буданова щодо боротьби з агресією РФ

Блогер Голобуцький зазначив, що Буданов пояснив, що ключ до успішної протидії російській агресії лежить у єдності та спільних діях.

Коментуючи виступ Буданова на форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості", блогер Олексій Голобуцький зауважив:

"Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагадав європейцям про базовий закон колективної безпеки, пояснивши, що ключ до успішної протидії російській агресії лежить у єдності та спільних діях".

Він зазначив, що найбільше його зачепив у виступі очільника ГУР фрагмент, присвячений стратегічній формулі безпеки — мова про європейське єднання як умову перемоги над РФ.

"Позиція Буданова полягає в тому, що перемога можлива лише через спільні дії з європейськими країнами. Цитую дослівно: "Ну, не вистояти вам самим проти прямої російської загрози… разом, об'єднавши свої зусилля, у нас є хоча б шанс на це. Є можливість, є шанс". Це не про загальні слова, а про операційну синхронізацію – спільні платформи, узгоджені алгоритми реагування, спільну інформаційну політику", — підкреслив блогер.

На його думку, Буданов тут нагадує про базовий закон колективної безпеки.

"На практиці це означає спільні оцінки загроз, офіційні заяви, що підкріплені експертними поясненнями, і постійна спільна робота по лінії спецслужб. Поділяю цю позицію і сподіваюся, що слова Буданова будуть почуті й осмислені в європейських столицях як інструкція до дії. За роки повномасштабної війни з Заходу пролунало безліч гучних і приємних для України заяв — хочеться, щоб вони результувалися в систему спільної оборони", — підсумував Голобуцький.

Скриншот повідомлення Голобуцького/Facebook

