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Блогер объяснил важность встреч Буданова с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 15:27
Блогер объяснил, почему встречи Зеленского с Будановым важны
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Украинский блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер объяснил, почему встречи Президента Украины Владимира Зеленского с начальником украинской разведки Кириллом Будановым важны. По его словам, глава ГУР постоянно держит главу государства в курсе реального положения дел.

Таким мнением Михаил Шнайдер поделился в среду, 9 июля, в Facebook.

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Политический эксперт отметил, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов постоянно держит президента Владимира Зеленского в курсе реального положения дел — как снаружи страны, так и внутри.

"Вчера президент Зеленский встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, чтобы обсудить уязвимые места России и процесс обмена пленными. Для тех, кому интересно подробнее, оставлю ссылку в первом комментарии. Но, как по мне, это очень хороший знак. Потому что казалось бы, это обычная рабочая встреча, но такие встречи руководителя государства с главой ГУР очень и очень важны", — подчеркнул Шнайдер.

В частности, он подчеркнул, что, учитывая ту тяжелую ситуацию, в которой сейчас находится Украина, президенту надо понимать реальное положение вещей и слышать информацию из первых уст.

"Буданов по сути и является главным "каналом", который связывает президента с реальностью, ведь руководит критически важной разведслужбой, имеет огромные потоки информации и планирует спецоперации. Именно Буданов видит полную картину: ситуацию на фронте, во вражеских тылах, что делается для противодействия вражеским дезинформационным кампаниям", — подчеркнул блогер.

Также Шнайдер добавил, что без четкого понимания слабых мест не только России, но и наших, Украина не сможет действовать вовремя и эффективно, подчеркнул блогер.

"Ошибки стоят нам очень дорого. Поэтому такие встречи имеют настоящий стратегический вес. Как и то, чтобы наш руководитель ГУР оставался в прямом контакте с президентом", — констатировал политический эксперт.

Напомним, что недавно Зеленский сообщил о деталях разговора с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.

Ранее Буданов прокомментировал ситуацию на поле боя и наступательные действия российских войск.

Владимир Зеленский Кирилл Буданов война в Украине ГУР ситуация на фронте
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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