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Блогер пояснив важливість зустрічей Буданова із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 15:27
Блогер пояснив, чому зустрічі Зеленського з Будановим важливі
Володимир Зеленський та Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Український блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер пояснив, чому зустрічі Президента України Володимира Зеленського з начальником української розвідки Кирилом Будановим важливі. За його словами, очільник ГУР постійно тримає главу державу у курсі реального стану справ.

Такою думкою Михайло Шнайдер поділився у середу, 9 липня, у Facebook.

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Політичний експерт зазначив, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов постійно тримає президента Володимира Зеленського у курсі реального стану справ — як зовні країни, так і всередині.

"Вчора президент Зеленський зустрівся з начальником ГУР Кирилом Будановим, щоб обговорити вразливі місця Росії та процес обміну полоненими. Для тих, кому цікаво детальніше, залишу посилання у першому коментарі. Але, як на мене, це дуже добрий знак. Бо здавалося б, це звичайна робоча зустріч, але такі зустрічі керівника держави з очільником ГУР є дуже і дуже важливими", — наголосив Шнайдер.

Зокрема, він підкреслив, що, враховуючи ту важку ситуацію, в якій зараз перебуває Україна, президенту треба розуміти реальний стан речей і чути інформацію з перших вуст.

"Буданов по суті і є головним "каналом", який пов’язує президента з реальністю, адже керує критично важливою розвідслужбою, має величезні потоки інформації та планує спецоперації. Саме Буданов бачить повну картину: ситуацію на фронті, у ворожих тилах, що робиться задля протидії ворожим дезінформаційним кампаніям", — наголосив блогер.

Також Шнайдер додав, що без чіткого розуміння слабких місць не тільки Росії, а й наших, Україна не зможе діяти вчасно та ефективно, підкреслив блогер.

"Помилки коштують нам дуже дорого. Тому такі зустрічі мають справжню стратегічну вагу. Як і те, щоб наш керівник ГУР залишався у прямому контакті з президентом", — констатував політичний експерт.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський повідомив про деталі розмови з керівником Головного управління розвідки (ГУР) Кирилом Будановим.

Раніше Буданов прокоментував ситуацію на полі бою та наступальні дії російських військ.

Володимир Зеленський Кирило Буданов війна в Україні ГУР ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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