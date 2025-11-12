Блогер заявил, что ГУР разрушает российскую авиацию изнутри

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Украинский блогер Сергей Наумович заявил, что попытка Главного управления разведки Минобороны Украины похитить российский истребитель свидетельствует о глубоком проникновении украинской разведки в систему авиации России. Он подчеркнул, что даже сама возможность такой операции демонстрирует профессионализм ГУР.

Об этом Сергей Наумович написал на своей странице в Facebook в среду, 12 ноября.

Блогер о важности операций ГУР против авиации РФ

Комментируя заявление ФСБ России о якобы срыве операции ГУР по угону истребителя МиГ-31 с аэробаллистической ракетой "Кинжал" блогер Сергей Наумович отметил:

"Попытка ГУР угнать российский истребитель с ракетой независимо от результата свидетельствует о глубоком проникновении украинской военной разведки во вражеские тылы и ее системной работе против ВКС РФ".

Он не подтвердил и не опроверг достоверность сообщений ФСБ, но отметил профессионализм ведомства Кирилла Буданова и подчеркнул, что "возможность проведения такой операции — максимально правдоподобна".

"Сам факт того, что украинская разведка пыталась подкупить российских пилотов и побудить их перегнать самолет на нашу территорию — вполне реалистичен. Все помнят операцию "Синица", когда ГУР купила лояльность пилота Максима Кузьминова и тот перегнал в Украину транспортно-штурмовой вертолет Ми-8", — вспомнил Наумович.

Кроме того, блогер обратил внимание на серьезную "психологическую обработку" российского пилота, которому разведчики предлагали не только солидную сумму в три миллиона долларов США, а даже онлайн-курсы по посадке боевого истребителя. Последнее, по мнению Наумовича, в очередной раз доказывает низкое качество подготовки российского летного состава.

По словам блогера, такие операции, независимо от их конечного результата, могут стать не единичными.

"Только представьте себе степень проникновения ГУР в систему российской авиации! Если это правда, то подобный кейс явно не единичный. И где ждать неожиданностей в следующий раз, не ответит ни одна дипломированная гадалка", написал Сергей Наумович.

Скриншот сообщения блогера Сергея Наумовича/Facebook

Недавно стало известно, что глава украинской разведки Кирилл Буданов лично руководит десантной операцией в Покровске.

Ранее Кирилл Буданов рассказал о своем личном участии в боевых задачах.