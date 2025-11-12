Відео
Головна Новини дня Блогер пояснив, як ГУР руйнує російську авіацію зсередини

Блогер пояснив, як ГУР руйнує російську авіацію зсередини

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:59
Оновлено: 14:35
Блогер заявив, що ГУР руйнує російську авіацію зсередини
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Український блогер Сергій Наумович заявив, що спроба Головного управління розвідки Міноборони України викрасти російський винищувач свідчить про глибоке проникнення української розвідки в систему авіації Росії. Він наголосив, що навіть сама можливість такої операції демонструє професіоналізм ГУР.

Про це Сергій Наумович написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 12 листопада.

Читайте також:

Блогер про важливість операцій ГУР проти авіації РФ

Коментуючи заяву ФСБ Росії про нібито зрив операції ГУР з викрадення винищувача МіГ-31 з аеробалістичною ракетою "Кинджал" блогер Сергій Наумович зазначив:

"Спроба ГУР викрасти російський винищувач з ракетою незалежно від результату свідчить про глибоке проникнення української воєнної розвідки у ворожі тили та її системну роботу проти ПКС РФ".

Він не підтвердив і не спростував достовірність повідомлень ФСБ, але відзначив професіоналізм відомства Кирила Буданова та підкреслив, що "можливість проведення такої операції — максимально правдоподібна".

"Сам факт того, що українська розвідка намагалась підкупити російських пілотів і спонукати їх перегнати літак на нашу територію — цілком реалістичний. Всі пам’ятають операцію "Синиця", коли ГУР купила лояльність пілота Максима Кузьмінова і той перегнав в Україну транспортно-штурмовий вертоліт Мі-8", — пригадав Наумович.

Крім того, блогер звернув увагу на серйозну "психологічну обробку" російського пілота, якому розвідники пропонували не лише солідну суму в три мільйони доларів США, а навіть онлайн-курси з посадки бойового винищувача. Останнє, на думку Наумовича, вчергове доводить низьку якість підготовки російського льотного складу.

За словами блогера, такі операції, незалежно від їх кінцевого результату, можуть стати не поодинокими.

"Тільки-но уявіть собі ступінь проникнення ГУР в систему російської авіації! Якщо це правда, то подібний кейс явно не поодинокий. І де чекати несподіванок наступного разу, не відповість жодна дипломована ворожка", — написав Сергій Наумович.

Буданов ГУР
Скриншот повідомлення блогера Сергія Наумовича/Facebook

Нещодавно стало відомо, що очільник української розвідки Кирило Буданов особисто керує десантною операцією у Покровську.

Раніше Кирило Буданов розповів про свою особисту участь у бойових завданнях.

розвідка спецоперація Кирило Буданов війна в Україні ГУР Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
