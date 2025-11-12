Блогер заявив, що ГУР руйнує російську авіацію зсередини

Блогер пояснив, як ГУР руйнує російську авіацію зсередини
Український блогер Сергій Наумович заявив, що спроба Головного управління розвідки Міноборони України викрасти російський винищувач свідчить про глибоке проникнення української розвідки в систему авіації Росії. Він наголосив, що навіть сама можливість такої операції демонструє професіоналізм ГУР.
Про це Сергій Наумович написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 12 листопада.
Блогер про важливість операцій ГУР проти авіації РФ
Коментуючи заяву ФСБ Росії про нібито зрив операції ГУР з викрадення винищувача МіГ-31 з аеробалістичною ракетою "Кинджал" блогер Сергій Наумович зазначив:
"Спроба ГУР викрасти російський винищувач з ракетою незалежно від результату свідчить про глибоке проникнення української воєнної розвідки у ворожі тили та її системну роботу проти ПКС РФ".
Він не підтвердив і не спростував достовірність повідомлень ФСБ, але відзначив професіоналізм відомства Кирила Буданова та підкреслив, що "можливість проведення такої операції — максимально правдоподібна".
"Сам факт того, що українська розвідка намагалась підкупити російських пілотів і спонукати їх перегнати літак на нашу територію — цілком реалістичний. Всі пам’ятають операцію "Синиця", коли ГУР купила лояльність пілота Максима Кузьмінова і той перегнав в Україну транспортно-штурмовий вертоліт Мі-8", — пригадав Наумович.
Крім того, блогер звернув увагу на серйозну "психологічну обробку" російського пілота, якому розвідники пропонували не лише солідну суму в три мільйони доларів США, а навіть онлайн-курси з посадки бойового винищувача. Останнє, на думку Наумовича, вчергове доводить низьку якість підготовки російського льотного складу.
За словами блогера, такі операції, незалежно від їх кінцевого результату, можуть стати не поодинокими.
"Тільки-но уявіть собі ступінь проникнення ГУР в систему російської авіації! Якщо це правда, то подібний кейс явно не поодинокий. І де чекати несподіванок наступного разу, не відповість жодна дипломована ворожка", — написав Сергій Наумович.
Нещодавно стало відомо, що очільник української розвідки Кирило Буданов особисто керує десантною операцією у Покровську.
Раніше Кирило Буданов розповів про свою особисту участь у бойових завданнях.
