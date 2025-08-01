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Главная Новости дня Около 1 млрд долларов Украине — комитет Сената одобрил помощь

Около 1 млрд долларов Украине — комитет Сената одобрил помощь

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 03:35
Комитет Сената одобрил военную помощь Украине примерно на 1 млрд долларов
Заседание Конгресса США. Фото: Reuters

Влиятельный комитет США одобрил законопроект о военных расходах, который включает около 1 млрд долларов в поддержку Украины. Это произошло в четверг, 31 июля.

Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет агентство, комитет Сената по ассигнованиям, который возглавляют республиканцы, одобрил выделение 852 млрд долларов Пентагону на финансовый год (он заканчивается 30 сентября 2026 года). Данная сумма на 21,7 млрд больше, нежели запрашивал президент США Дональд Трамп в начале этого года.

Комитет проголосовал 26 голосами против 3 за то, чтобы проект бюджета вынесли на голосование всему составу Сената США.

В этот законопроект включены 800 млн долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) и 225 млн долларов на Инициативу по безопасности для стран Балтии. Однако значительная часть средств в конечном итоге пойдет на поддержку Украины.

Также Reuters отметило факт, что помощь включена несмотря на то, что администрация Трампа просила исключить такое финансирование из своего бюджетного запроса.

Напомним, вчера сенаторы Джин Шахин (демократка) и Лиза Мурковски (республиканка) внесли законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере 54,6 млрд долларов в 2026-2027 годах. Однако, как пишет Bloomberg, инициатива столкнется с трудностями, поскольку многие республиканцы сопротивляются увеличению помощи.

Также мы писали, что недавно правительственное агенство США по вопросам сотрудничества в области обороны объявило о предоставлении военной помощи Украине. Что вошло в эту помощь, читайте по этой ссылке.

США Украина голосование законопроект война в Украине Сенат
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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