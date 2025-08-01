Комітет Сенату схвалив військову допомогу Україні приблизно на 1 млрд доларів

Засідання Конгресу США. Фото: Reuters

Впливовий комітет США схвалив законопроєкт про військові витрати, який включає близько 1 млрд доларів на підтримку України. Це сталося в четвер, 31 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

США схвалили допомогу Україні

Як пише агентство, комітет Сенату з асигнувань, який очолюють республіканці, схвалив виділення 852 млрд доларів Пентагону на фінансовий рік (він закінчується 30 вересня 2026 року). Ця сума на 21,7 млрд більша, ніж просив президент США Дональд Трамп на початку цього року.

Комітет проголосував 26 голосами проти 3 за те, щоб проєкт бюджету винесли на голосування всьому складу Сенату США.

До цього законопроєкту включено 800 млн доларів на Ініціативу зі сприяння безпеці України (USAI) і 225 млн доларів на Ініціативу з безпеки для країн Балтії. Однак значна частина коштів у кінцевому підсумку піде на підтримку України.

Також Reuters відзначило факт, що допомога включена попри те, що адміністрація Трампа просила виключити таке фінансування зі свого бюджетного запиту.

Нагадаємо, вчора сенатори Джин Шахін (демократка) і Ліза Мурковскі (республіканка) внесли законопроєкт, який передбачає допомогу Україні в розмірі 54,6 млрд доларів у 2026-2027 роках. Однак, як пише Bloomberg, ініціатива зіткнеться з труднощами, оскільки багато республіканців чинять опір збільшенню допомоги.

Також ми писали, що нещодавно урядове агенство США з питань співробітництва в галузі оборони оголосило про надання військової допомоги Україні. Що увійшло в цю допомогу, читайте за цим посиланням.