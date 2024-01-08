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Беларусь строит военную базу недалеко от границы с Украиной — причины

8 января 2024 21:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Беларусь строит военную базу недалеко от границы с Украиной — причины
Объект находится на территории Беларуси. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Гомельской области Беларуси у границы с Украиной планируется построить новый военный лагерь и полигон. В 2023 году на эти планы из государственного бюджета было выделено 500 тысяч рублей, в 2024 и 2025 годах — 10 и 40 миллионов соответственно.

Об этом рассказывает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники.

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Строительство нового военного объекта может быть связано с заявлениями Александра Лукашенко, сделанными белорусским диктатором еще в мае 2022 года.

Тогда Лукашенко объявил о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования". СМИ зафиксировали строительство на территории бывшего пионерского лагеря "Чайка" в Гомельском районе. Это примерно посредине между Гомелем и Речицей, отсюда ведет асфальтированная дорога к границе с Украиной. До пограничного перехода в Новой Гуте около 40 км.

"От города к заведению по трассе тянут гибкую трубу, вроде бы под кабелем или коммуникацией", — утверждает собеседник.

Когда начнутся работы

строительство
Паспорт строящегося объекта в Беларуси. Фото: Радио Свобода

Из паспорта объекта, расположенного на ограждении бывшего лагеря, следует, что заказчиком строительства является Управление капитального строительства вооруженных сил Республики Беларусь. Сроки строительства первой очереди города: октябрь 2023 — март 2024 года.

"Не исключено, что военный городок будет построен не только на территории бывшего лагеря "Чайка", но и на территории заброшенных соседних лагерей — "Галактика", "Лесная поляна", "Литейщик"" , — утверждает собеседник "Свободы".

Отмечается, что активных работ там пока нет, но оттуда уже выгнали занимавшихся там участников страйкбольного клуба.

Ранее мы сообщали, что белорусские власти не будут приглашать представителей ОБСЕ, чтобы они наблюдали за "выборами" в Палату представителей и местных советов, которые пройдут 25 февраля. В свою очередь, режим Лукашенко обвинил западные страны в "незаконной политике санкций" и "попытках" вмешательства во внутренние дела Беларуси.

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