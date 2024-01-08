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Білорусь будує військову базу неподалік від кордону з Україною — подробиці

8 січня 2024 21:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Білорусь будує військову базу неподалік від кордону з Україною — подробиці
Об'єкт на території Білорусі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Гомельській області Білорусі біля кордону з Україною планується побудувати новий військовий табір і полігон. У 2023 році на ці плани з державного бюджету було виділено 500 тисяч рублів, у 2024 і 2025 роках — 10 і 40 мільйонів відповідно.

Про це розповідає білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела.

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Будівництво нового військового об'єкта може бути пов'язане із заявами Олександра Лукашенка, які білоруський диктатор зробив ще в травні 2022 року.

Тоді Лукашенко оголосив про створення в Збройних Силах "Південного оперативного командування". ЗМІ зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору "Чайка" в Гомельському районі. Це приблизно посередині між Гомелем і Речицею, звідси веде асфальтована дорога до кордону з Україною. До прикордонного переходу в Новій Гуті близько 40 кілометрів.

"Від міста до закладу по трасі тягнуть гнучку трубу, начебто під кабелем чи комунікацією", — стверджує співрозмовник.

Коли почнуться роботи

будівництво
Паспорт об'єкта, який будують у Білорусі. Фото: Радіо Свобода

З паспорта об'єкта, розташованого на огорожі колишнього табору, випливає, що замовником будівництва є Управління капітального будівництва Збройних Сил Республіки Білорусь. Терміни будівництва першої черги містечка: жовтень 2023 — березень 2024.

"Не виключено, що військове містечко побудують не лише на території колишнього табору "Чайка", а й на території занедбаних сусідніх таборів — "Галактика", "Лісова галявина", "Літейщик"", — стверджує співрозмовник "Свободи".

Зазначається, що активних робіт там поки нема, але звідти вже вигнали учасників страйкбольного клубу, які там займалися.

Раніше ми повідомляли, що білоруська влада не буде запрошувати представників ОБСЄ, аби вони спостерігали за "виборами" до Палати представників та місцевих рад, які відбудуться 25 лютого. Своєю чергою режим Лукашенка звинуватив західні країни в "незаконній політиці санкцій" та "спробах "втручання у внутрішні справи Білорусі.

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